Od tragickej nehody herečky Anne Heche z filmu Šesť dní, sedem nocí uplynuli dva mesiace. Anne pod vplyvom drog a vo vysokej rýchlosti nabúrala do rodinného domu a prerazila stenu. Zomrela po niekoľkých dňoch, keď ju vyhlásili za mozgovo mŕtvu a odpojili z prístrojov. Rodina a blízki už šok z tragédie a jej náhleho skonania prekonali, momentálne sa sústreďujú skôr na to, kto bude čo dediť...

Hoci niektoré odhady naznačovali, že Anne v čase smrti disponovala až 4-miliónovým bohatstvom, podľa najstaršieho syna Homera Laffoona bola podstatne chudobnejšia. Nemala vraj viac ako 400-tisíc dolárov, čo predstavovalo jej ročný príjem a sumu, ktorú by mal teraz dostávať ročne on. Pokiaľ však ide o peniaze, býva to často zložitejšie...

Najstarší syn Anne Heche Homer Laffoon sa stal poručníkom jeho mladšieho brata. Majetok po zosnulej mame pripadol taktiež jemu. Zdroj: profimedia

V Los Angeles sa aj preto už začal súdny spor o herečkin majetok. Okrem jej synov – staršieho Homera (20) a mladšieho Atlasa (13) – chce dediť aj jej expriateľ, herec James Tupper (57), ktorý je Atlasovým otcom a s Anne sa rozišiel pred štyrmi rokmi.

Delenie neprichádza do úvahy. Najstarší syn na súde dokonca vypovedal, že jeho matka nevlastnila žiadny dom a jej poslednou nehnuteľnosťou bola chata. Tú však predali začiatkom roka 2021 za 2 milióny dolárov.

Podľa Tuppera je Homer veľmi „nezodpovedný a mladý na to, aby dostal do rúk takú vysokú sumu“. Podľa slov jeho právnika „nemá poňatia o peniazoch, pretože nikdy nepracoval a nemá žiadny príjem“. Peniaze v jeho rukách by vraj mohli vyvolať zbytočné problémy. James Tupper sa ponúkol, že chce majetok spravovať on sám, kým starší syn expriateľky nenadobudne primeraný vek.

Sídlo v Hollywoode predala herečka minulý rok za 2 milióny dolárov. Zdroj: profimedia

Jeho žiadosť o spravovanie majetku však súd zamietol, rovnako ako žiadosť o poručníctvo syna. O maloletého Atlasa sa tak má starať jeho starší brat. Dôvodom bolo, že po rozchode o chlapca nejavil záujem a herečka ho vychovávala sama. Tupper sa, proti rozsudku odvolal.

Herečka s ex partnerom, hercom Jamesom Tupperom. Dvojica má spolu syna Atlasa. Zdroj: Ari Perilstein

Anne Heche havarovala začiatkom augusta. Vo vysokej rýchlosti narazila do rodinného domu v oblasti Mas Vista v Los Angeles. Po strašidelnom náraze zostalo auto v plameňoch a herečku previezli do nemocnice. Podľa lekárov mala popáleniny takmer na celom tele a silný náraz spôsobil jej takmer okamžitú mozgovú smrť.