Vyzerajú ako trojčatá! Trojica Kardashianiek sa na seba ponáša ako vajce vajcu. Všetky tri majú dlhé tmavé vlasy, postavu ako presýpacie hodiny a obrovské prsia.

Kourtney, Kim a Kylie sú pritom vekovo rozdielne, najmä v prípade najmladšej Kylie Jenner. Čo sa však majetku týka, 22-ročná multimilionárka poľahky strčí do vrecka aj najstaršiu Kourtney; jej impérium kozmetických doplnkov má totiž hodnotu viac než 900 miliónov dolárov.

Pre porovnanie, majetok Kim má zhruba o sto miliónov menej. Najchudobnejšia zo sestier je Kourtney, ktorej výšku bankového konta magazín Page Six odhadol na zhruba 45 miliónov dolárov. Taká „stredná trieda“ americkej šoubiznisovej elity.

Tak či onak, všetky tri majú dostatok peňazí na to, aby mohli tráviť celé dni leňošením na pláži a fotením odhalených partií. Krištáľovo čisté more a biely piesok by nepochybne mali relaxačné účinky na každého, no v prípade Kim zrejme ide o skutočnú terapiu. Prechádza si totiž rozvodom s miliardárom a spevákom Kanyem Westom, a nie je to tak dávno, čo sa televízna hviezda Kim pred kamerami dokonca „zosypala“. Hold, za peniaze si človek šťastie nekúpi, ale taká dovolenka v raji tiež nie je na zahodenie!

