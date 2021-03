Má peňazí ako maku! Niet pochýb o tom, že Kanye West si svoje peniaze poriadne vydrel. Zarobené milióny nemá len zo svojej módnej značky Yeezy a hudobnej kariéry, ale aj z akcií spodnej bielizne Kim SKIMS, ktorá patrí jeho manželke Kim Kardashian. Dvojica však tohto roku ohlásila rozvod a Kim si podľa medializovaných informácií už najala lukratívnu advokátku Lauru Wasser, ktorej dala za cieľ získať pre ňu plné opatrovníctvo štyroch detí, ktoré s Kanyem má. Okrem detí sa však prominentná dvojica pobije aj o spoločný majetok.

Podľa britských denníkov má reper na účte oveľa viac peňazí ako Kim. Keď sa však pozrieme na to, kto utráca viac, slávna Kardashianka to prekvapivo nie je. Britský denník The Sun sa pozrel bližšie na bizarnosti, ktoré si reper kúpil počas svojej hudobnej kariéry. Spolu s Kim vlastní obrovské sídlo v hodnote 90 miliónov dolárov a dva ranče, ktoré majú hodnotu 28 miliónov.

Zlatá toaleta

Keď sa Kanye v roku 2013 presťahoval do nového sídla Bel Air, kúpil si štyri pozlátené toalety za viac ako pol milióna. Chladničku v kuchyni má údajne pozlátenú krištáľmi Svarowski a smeti vyhadzuje do kontajnerov značky Louis Vuitton, ktoré má pred domom.

Reper vyhadzuje smeti do kontajnerov značky Louis Vuitton, ktoré má pred domom. Zdroj: Reprofoto The Sun

V roku 2019 vyvolala dvojica ošiaľ, keď na sociálnu sieť zverejnila video umývadla „bez umývadla" za 25-tisíc, ktoré navrhol Kanye. Veľkorysý raper nerobí bizarnými vecami radosť iba sebe, ale aj svojim kamarátom. V roku 2012 daroval reperovi Jay-Z-mu diamantovú lebku pokrytú 24-karátovým zlatom za 34-tisíc dolárov. Svoju - ešte stále - manželku Kim Kardashian zas požiadal o ruku prsteňom za 7 miliónov dolárov. Počas manželstva jej dal taktiež vyrobiť ručne maľovanú tašku Hermes Birkin za 40-tisíc dolárov a minulý rok jej dal k narodeninám hologram jej mŕtveho otca. Ešte ako snúbenec jej kúpil aj 10 pobočiek Burger Kingu.

Prečítajte si aj: