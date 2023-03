V pätnástich sa Tereza odsťahovala pre štúdium na konzervatóriu do Prahy a prvýkrát okúsila svet šoubiznisu, píše Plus 7 DNÍ.



Zdroj: Markíza

"Spoznávala som producentov a stále som počúvala, že speváčka musí byť pekná a chudá. Tam sa to všetko odštartovalo. Vtedy sa u mňa objavila bulímia,“ priznala Mašková v relácii 13. komnata na ČT.

"Bol to pre mňa najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť to, aby som schudla. Buď nebudem jesť vôbec, alebo sa najem, ale pôjde to von,“ mala v tom čase jasno speváčka.