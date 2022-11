Predstaviteľ sexi vlkolaka Jacoba z filmovej série Súmrak herec Taylor Lautner (30) našiel v reálnom živote svoju Bellu. Herec, ktorý pobláznil dievčatá a ženy po celom svete, si za manželku vzal svoju 24-ročnú snúbenicu Taylor Dome.

TAYLOR LAUTNER ako Jacob vo filme Súmrak. Zdroj: BONTON FILM

Taylor Lautner sa pred časom zasnúbil s priateľkou, zdravotnou sestrou Taylor Dome, ktorá po svadbe prevzala jeho priezvisko, a tak sa obaja volajú úplne rovnako. „Bude to asi zaujímavé, po svadbe z nás vlastne bude tá istá osoba. Budeme to mať super jednoduché alebo super komplikované,“ uviedol nedávno v The Kelly Clarkson Show so smiechom sympatický herec, ktorý svojho času zlomil srdce nejednej fanúšičky.

Svadba sa konala v piatok 11. 11. v podvečerných hodinách vo vinárstve Epoch pri Paso Robles v Kalifornii. Je tak nad slnko jasné, že herec na výročie svadby pravdepodobne nezabudne.