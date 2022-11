Speváčka Madonna znova rozpútala ošiaľ. Nie však svojím hlasom a talentom, ale sériou nechutných záberov na sociálnej sieti, ktoré pobúrili jej fanúšikov. Podľa nich je niekdajšia popová ikona dnes už nechutná a trápna a mala by konečne dospieť.

Na speváčku Madonnu, ktorá v lete oslávila už 64. narodeniny, sa znovu zniesla vlna kritiky z radov jej fanúšikov. Dôvodom sú nové zábery, ktoré zverejnila na sociálnej sieti TikTok v reakcii na slová rapera 50 Centa, ktorý ju nazval babičkou a odkázal, aby konečne dospela. Speváčka na jeho kritiku reagovala ako pubertiačka a na sociálnych sieťach na truc zverejnila trápne zábery zo svojho súkromia.

Madonna sa na najnovších záberoch váľa po zemi, pózuje na športovej motorke a v jednom zo zverejnených videí dokonca vylizuje vodu z misky pre psy ako sučka, na štyroch. „Madonna zdieľala ďalšie trápne a znepokojujúce video, kde vylizovala vodu z misky pre psa,“ sťažoval sa jeden z používateľov Twitteru. „Si trápna a nechutná,“ komentoval zverejnené zábery ďalší fanúšik.

Anketa Myslíte, že to Madonna s vulgárnosťou prehnala? Áno, je to nechutné. 100% Nie, je to v pohode. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nie je to pritom prvý prešľap speváčky v uplynulých mesiacoch. Madonna na svojich sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje zábery z divokých večierkov, vášnivé bozkávačky so ženami, fotografie s fľašou alkoholu v ruke či zábery, na ktorých odhaľuje svoje telo. Podľa všetkého bojuje týmto spôsobom so starnutím, ktoré sa snaží za každú cenu zastaviť. Namiesto pochvál sa však na hlavu speváčky sype samá kritika.

Prečítajte si tiež: