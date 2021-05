Prešli už takmer dva roky od momentu, keď herečke Shannen Doherty (50) oznámili lekári zdrvujúcu správu. Rakovina prsníka, ktorú v minulosti už porazila, sa jej vrátila a udrela v plnej sile. Herečka sa so smutnou skutočnosťou priznala rodine aj fanúšikom a oznámila, že je v poslednom štvrtom štádiu, keď sa v jej tele vytvorili ďalšie metastázy.

Po týždňoch smútku a depresií v strachu o svoj život sa však herečka pozviechala a rakovinu vzala ako ďalšiu výzvu, ktorá jej v žiadnom prípade nezabráni žiť naplno. Po dlhšej odmlke sa konečne fanúšikom na sociálnej sieti znova ohlásila a to hneď niekoľkými novinkami zo svojho života. V prvom príbehu zdieľala fotografiu so svojou milovanou mamou, ktorá je jej obrovskou oporou v ťažkom boji. V druhom príbehu však mnohých fanúšikov dojala k slzám. Namiesto sebaľútosti a schovávaním sa pred svetom prijala ponuku a vrhla sa do nakrúcania nového filmového trháka The Fortress, v ktorom hrá po boku akčného hrdinu Brucea Willisa.

Na sociálnej sieti tak zverejnila ich spoločný záber z nakrúcania s výstižnou vetou: „Do čerta, to bol dobrý deň v práci.“ Ich pripravovaným filmom je akčný film režiséra Jamesa Cullena Bressacka s názvom The Fortress. Na zábere je doráňaný Willis, čo si vyslúžilo aj pár uštipačných komentárov jej priateľov. „Čo si mu urobila?" pýtala sa herečka Sarah Michelle Gellarová.

Príspevok Shannen neváhal okomentovať ani režisér filmu, ktorého slová dojali nielen samotnú herečku, ale aj jej fanúšikov. "Sme radi, že vás môžeme znova usmerniť. Je mi cťou, že som vás nasmeroval šesťkrát za tých 8 rokov, čo sa poznáme. Ste taká silná! Skvelá práca dnes! Rozplakala si ma,“ napísal Bressack k jej zverejnenému záberu.

Boj s rakovinou

Shannen Dohertyovej prvýkrát diagnostikovali rakovinu prsníka v roku 2015 po zistení hrčky v prsníku, ktorá sa ukázala ako rakovinová. Doherty podstúpila hormonálnu terapiu na boj proti rakovine, ale bola neúčinná a rakovina sa rozšírila do jej lymfatických uzlín. Napokon podstúpila jednu mastektómiu a tiež chemoterapiu a ožarovanie.

Po ukončení remisie Doherty vo februári 2020 oznámila, že sa jej rakovina vrátila a tentoraz sa rozšírila do ďalších častí tela. Napriek ťažkej diagnóze sa Shannen nevzdáva a vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým.

