Nepribúdajú mu iba roky, ale aj kilá! Leonardo DiCaprio (46) známy z filmov Titanic, Rómeo a Júlia či Vtedy v Hollywoode prekvapil fanúšikov na nových záberoch z filmu Killers of the Flower Moon. Kedysi hollywoodsky lámač sŕdc v poslednom čase totiž poriadne zostarol.

Fanúšikovia Leonarda DiCapria tvrdia, že herec vyzerá „na nepoznanie“ v novom filme Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon. Na internete sa totiž objavili prvé zábery z nakrúcania aj zo zákulisia filmu. Herec je na nich o poznanie starší, má guľatejšiu tvár, hlboké vrásky a celkovo pôsobí strhaným dojmom. „Hovoríš mi, že toto je Leonardo DiCaprio? V žiadnom prípade to nie je on...“ napísal jeden z fanúšikov k zverejnenému záberu.

Titanic (1997) - Leonardo DiCaprio a Kate Winslet Zdroj: Reprofoto Youtube

Herec, ktorý bol roky sexsymbolom Hollywoodu, v poslednom čase aj poriadne pribral a tehličky na jeho bruchu by ste hľadali už len márne. K dobrému dojmu mu nepomohol ani podivný účes, na ktorý u Lea fanúšikovia nie sú zvyknutí. Film je však vo svete očakávaným dielom, ktoré sľubuje silný zážitok. Je založený na rovnomennej najpredávanejšej knihe Davida Granna. Táto literatúra faktu sa zameriava na vraždy národa Osage, ku ktorým došlo v 20. rokoch 20. storočia a pri ktorých boli pôvodní Američania vraždení pre ropu.

Štyridsaťšesťročný Leonardo nebude vo filme jedinou hviezdou, pretože súčasťou hereckého obsadenia je aj Robert De Niro.

