Angelina Jolie počas pandémie koronavírusu nebola iba starostlivou matkou, ale aj herečkou na plný úväzok. Len málokto totiž vedel, že popri rodičovstvu stíha aj nakrúcanie dvoch filmov, ktoré majú doraziť do kín tento rok. Vo filme Os Eternos, 26. filme série Marvel Cinematic Universe, stvárni superhrdinku Thenu a v ďalšom filme s názvom Those Who Wish Me Dead si zas zahrá odvážnu Hannah, ktorá sa rozhodne ochrániť v ohnivom pekle malého chlapca Connora, po ktorom idú hlava nehlava vrahovia jeho otca.

Štyridsaťpäťročná držiteľka Oscara len prednedávnom zažiarila v austrálskej televíznej relácii s názvom The Sunday Project, kde o filme prezradila niečo viac. Počas nakrúcania jej nerobil spoločnosť iba filmový štáb, ale aj jej deti, ktoré so sebou zobrala na pľac.

Angelina vo svojom sídle s deťmi. Zdroj: Instagram

Cez víkendy, keď mala od nakrúcania pauzu, ich brávala na výlety. Angelina taktiež prezradila, že so svojou filmovou postavou má toho veľa spoločné.

Angelina Jolie a Finn Little vo filme Those Who Wish Me Dead. Zdroj: Profimedia

„Cítim sa tak trochu ubitá vlastným životom, čo sa vlastne občas deje nám všetkým. Mala som pocit, akoby som nedržala pokope. Cítila som sa taká zlomená, ale myšlienka dostať sa cez oheň bola jednoducho úžasná," povedala Angelina v rozhovore, čím narážala na Hannah, ktorú stvárni v novom filme. "Niekedy sa treba dostať cez oheň aj v realite, hoci aj vtedy, keď to páli," povedala metaforicky.

Prečítajte si aj: