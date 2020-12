Telenovela Rosalinda, ktorá sa vysielala v roku 1999, si získala fanúšikov po celom svete. Romantický príbeh lásky chudobnej kvetinárky Rosalindy, ktorá sa zamilovala do charizmatického Fernanda z bohatej rodiny, sledovali tisíce žien aj v slovenských domácnostiach. Od poslednej epizódy však uplynulo už viac ako 20 rokov, a tak sa niet čomu čudovať, že sa aj hlavní predstavitelia za ten čas poriadne zmenili.

Rosalinda Zdroj: Instagram

Predstaviteľka hlavnej hrdinky Rosalindy oslávila v auguste už svoje 49. narodeniny. Napriek tomu, že Thalía v telenovele pôsobila ako krehké a bezbranné stvorenie túžiace len po láske a bezpečnom náručí svojho vyvoleného, v realite je to celkom inak. Thalía je nielen mexická herečka, ale aj temperamentná speváčka, skladateľka, podnikateľka a víťazka Latin Grammy. Jej meno sa spája s telenovelami, ktoré ju preslávili po celom svete a videlo ich viac ako 2 miliardy ľudí v 180 krajinách sveta. Napriek tomu, že v lete oslávi 50. narodeniny, na svoj vek vôbec nevyzerá.

Thalía popri práci nezaháľa a okrem mnohých povinností a koncertov a nakrúcaní zvláda aj výchovu svojich dvoch detí. Pri pohľade na niektoré jej zábery bez mejkapu však mnohým napadne, že samotná herečka vyzerá ako tínedžerka.

Seriálový Fernando José a Rosalinda. Zdroj: archív

To sa však nedá povedať o jej seriálovom Josém Fernandovi, ktorého stvárnil dnes už 54-ročný herec Fernando Carrilo. Ten sa za posledných 20 rokov zmenil doslova na nepoznanie. Z tmavovlasého Josého, ktorý si získal srdce a lásku chudobnej kvetinárky, je dnes šedivý pán s potetovaným a vypracovaným telom, ktorého by ste na fotografiách možno ani vôbec nespoznali.

Napriek tomu, že sa herec poriadne zmenil a na jeho tvári pribudli vrásky, na charizme mu to vôbec neubralo. Navyše sa herec čoskoro stane už dvojnásobným oteckom. Dcérku by mu mala porodiť jeho mladšia priateľka, ktorá na sociálnej sieti vystupuje pod účtom @mgdecandido. Pri pohľade na zmeneného herca by ste v ňom však seriálového Fernanda hľadali márne.