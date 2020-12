Štvrtá séria populárneho seriálu Koruna vyvolala vo svete senzáciu. V najnovších častiach, ktoré spoločnosť Netflix zverejnila 15. novembra, sa na obrazovkách premietol aj vzťah princeznej Diany a princa Charlesa, čo si následne vyžiadalo aj vlnu kritiky. Nielen podľa fanúšikov, ale aj podľa samotnej kráľovskej rodiny bola kríza vo vzťahu Diany a Charlesa zbytočne nafúknutá. Pre britský denník The Sun sa tak rozhodol prehovoriť komorník princeznej Paul Burrell (62), ktorý uviedol veci na pravú mieru a vysvetlil, čo je v Korune pravda a čo len fikcia a nafúknutá bublina.

Paul Burrell a princezná Diana. Zdroj: STEFAN ROUSSEAU

Vzťah Charlesa k Diane bol otrasný

Seriál Koruna ukazuje vzťah princa Charlesa a princeznej Diany ako mimoriadne chladný. Dianin komorník Paul tvrdí, že dráma vykresľuje presný obraz ich čoraz mrazivejšieho vzťahu.

Emma Corrin a Josh O'Connor ako Diana a Charles. Zdroj: Instagram

Spomínajúc na svoje roky v domácnosti mladého páru, bývalý komorník prezrádza: „Josh O'Connor hrá princa Charlesa ako dosť bezcitného a chladného človeka. A obávam sa, že presne toto som videl aj za zatvorenými dverami. Bol ženatý pravdepodobne s najkrajšou ženou na svete. Ale on sa o ňu nestaral, a to je to, s čím sa v Korune stretnete. Diana mi raz povedala: Myslela som si, že keď sa vydám, môj manžel tu bude pre mňa, bude sa o mňa starať, podporovať ma, povzbudzovať ma, ale nie je to tak,"uviedol komorník pre The Sun na margo seriálu a dodal, že obrovským problémom bola aj Dianina stúpajúca popularita medzi ľudmi. Princ Charles tak ostal v tieni svojej krásnej manželky a útechu hľadal u svojej dlhoročnej milenky.

Článok pokračuje na ďalšej strane