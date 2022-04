Zatiaľ čo mnoho žien na svete trápi menšie poprsie, Pľuščenkova manželka Jana má opačný problém. Jana Rudkovská (47) sa posťažovala, že ju celý život sužujú problémy pre veľké prsia. Dokonca už niekoľko ráz podstúpila operáciu na zmenšenie objemu svojho hrudníka. Svojím príbehom chce Jana dodať odvahu ženám, ktoré sa trápia podobným problémom.

Zdroj: Jana Rudkovská/Instagram

„Mať veľké prsia je super, ale niekedy pred prvým pôrodom! Je to všetko krásne a sexi ale, teraz pozor! V 27 rokoch som porodila Kolju – svojho prvého syna. Nedojčila som, nemala som mlieko, a napriek tomu mi po pôrode prsia prešli z veľkosti 4 na veľkosť 5! Všetko by bolo v poriadku, ale váhu som mala 50 kg. Začal ma bolieť chrbát. Ramienka podprsenky zanechávali stopy a otlaky. Trpela som do 39 rokov až v roku 2014 v Izraeli, rok po narodení Saši, som sa rozhodla pre operáciu,“ popísala svoje problémy.

Anketa Zdá sa vám, že ma Jana Rudkovská priveľké prsia vzhľadom k svojej postave? Nie 0% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Pôvodne túžila po zmenšení na veľkosť dva, ale doktor jej z estetických dôvodov odporučil "trojky". Jana bola nadmieru spokojná a jej šťastie trvalo dva roky. V roku 2016 jej prsia narástli späť na veľkosť päť. Ďalšiu operáciu na zmenšenie tak podstúpila pred rokom. Ani vtedy jej lekár nedokázal vyhovieť a namiesto pŕs veľkosti dva, po ktorých túžila, sa musela uspokojiť s veľkosťou 2,5 až 3. Ani druhá operácia však podľa všetkého nie je konečným riešením. Prsia jej totiž začali znova rásť. „Chápem, že o pár rokov budem zase ležať pod skalpelom, pretože nechcem mať viac ako veľkosť 3,“ pričom priznala, že je zmierená s ďalšou operáciou, ktorá prebehne v budúcnosti. „Viem, že mnohí, samozrejme nie všetci, ktorí majú malé prsia, snívajú o veľkých, ale môžem vás bezpečne uistiť, že tí, ktorí majú veľké prsia od prírody, chcú malé! Ale prírodu neoklameš! Pokiaľ chcete mať malé prsia - bojujte každé 3 roky na chirurgickom stole,“ dodala Jana, ktorá nechápe túžbu mladých dievčat po veľkých prsiach.