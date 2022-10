AKO TO ROBÍ? Známa herečka a porotkyňa SuperStar má viac lajkov ako Krainová či Verešová! ×

Kto by to povedal! Česká herečka a porotkyňa SuperStar Patricie Pagáčová (33) sa stáva hviezdou sociálnych sietí. Dostáva pomaly viac lajkov ako vychýrené influencerky Simona Krainová či Andrea Verešová, upozorňuje český portál expres.cz. Ako to robí?