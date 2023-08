Americký herec Kevin Costner a jeho manželka Christine Baumgartner (49) tvorili donedávna jeden z najstabilnejších párov Hollywoodu. Dvojica sa zosobášila ešte v roku 2004, škandály akoby sa im vyhýbali až do momentu, keď mu jeho manželka v júni nepoložila na stôl rozvodové papiere. Dôvodom rozvodu má byť pritom nevera krásnej Christine, ktorá mala manžela podviesť s nájomníkom z jednej z Costnerových nehnuteľností. Niet divu, že to Costnera rozzúrilo a od momentu jej žiadosti o rozvod si herec želal len jediné – aby zmizla z jeho domu, aj z jeho života.

Kevin Costner s manželkou na minuloročných Oscaroch. Všetko vyzeralo byť v poriadku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CboKS2irp_f/

Christine sa však z prepychového areálu s tromi vilami na brehu oceánu v Santa Barbare odmietala odsťahovať a napriek odlúčeniu od manžela si chcela aj naďalej užívať život v luxuse. Nakoniec jej vysťahovanie k 31. júlu nariadil súd.

Kráska nakoniec musela prehrýzť rozhodnutie súdu, zbalila si svoje veci a z honosného komplexu sa vysťahovala. Kevin však svoju dlhoročnú lásku a partnerku nenechal na ulici a postaral sa jej o náhradné bývanie. Z luxusnej vily ju vysťahoval do malého montovaného domčeka. Vysťahovanie Christine z luxusu do skromnej „búdy” nahnevalo aj jej priateľov. „Chce ju ponížiť,“ povedal blízky priateľ Baumgartnerovej a dodal: „Tu nejde o dom, ale o to, urobiť jej zo života peklo za to, že si dovolila sa s ním rozviesť,“ dodal.

