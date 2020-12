Najstaršia dcéra modelky Heidi Klum zaznamenala vo svojej modelingovej kariére obrovský úspech. Len 16-ročná Leni, celým menom Helene Boshoven Samuel, sa totiž spolu so svojou slávnou mamou objavila na obálke prestížneho magazínu Vogue. Hrdá matka Heidi, ktorá na titulke bozkáva svoju dcéru, sa s jej úspechom pochválila aj na sociálnej sieti Instagram, kde svojej dcére Lene venovala srdcervúci príspevok o tom, aká je na ňu nesmierne hrdá.

"Moja drahá Leni, som na teba taká hrdá. A nie preto, že si si vybrala túto cestu. Viem, že bez ohľadu na to, ktorou cestou sa vydáš, bude tvoja. Vždy vieš presne, čo chceš a čo nechceš. A som rada za teba, že teraz môžeš ukázať, kto si. Viem, že byť mojou dcérou nie je vždy ľahké. Nikdy si nemala možnosť vyrastať normálne. Ale čo je to vlastne normálne? Vyrastať s tromi rôznymi otcami pravdepodobne tiež nebude normálne. Ale mať talent na to, aby si zo všetkého dostala to najlepšie. A povedala by som: nič z toho ti neublížilo - práve naopak: si sebavedomá mladá žena, ktorá bojuje za svoje ciele. A ešte dôležitejšie: si naozaj skvelý človek so srdcom na správnom mieste. Dúfam, že nech si kdekoľvek, vždy nosíš to, čo som ti dala za posledných 16 rokov. A aj keď často nechceš počuť šikovné rady svojej mamy, je tu ešte jedna: nikdy nerob niečo, čo nechceš a vždy počúvaj svoj inštinkt. Som si istá, že na teba čaká vzrušujúci čas. Vogue je najlepší spôsob, ako začať kariéru, o ktorej snívaš. A aj keď je pre mňa trochu ťažké pustiť ťa do tohto sveta, vždy urobím všetko pre to, aby si bola šťastná a aby sa ti splnili sny. Som hrdá na to, že som tvoja mama," napísala slávna modelka na sociálnej sieti.

Biologickým otcom Leni je podnikateľ Flavio Briatore. Neskôr si však Leni adoptoval druhý Heidin manžel Seal, keď sa pár zosobášil. V poradí tretím otcom Leni je hudobník Tokio Hotel Tom Kaulitz (31), ktorý si vzal Heidi za manželku pred dvoma rokmi. Leni tak nikdy nevyrastala v usporiadanej rodine a navyše jej slávna mama pre prácu často cestovala. Ako sa však zdá, Leni si svoju cestu životom našla a po úspechu na titulke magazínu jej predpovedajú sľubnú kariéru.