Spočiatku pracovný a neosobný vzťah dvoch hrdiniek, Mary Anning a manželky bohatého turistu Charlotty, sa premení na poriadnu divočinu. Medzi dvojicou sa vytvorí silné citové puto a vzájomnú príťažlivosť si začnú prejavovať naozaj intenzívne. Výsledkom sú vášnivé a pornografické scény medzi oboma herečkami. Režisérom filmu je Francise Leeho a je jasné, že na nakrúcanie nezabudne ani jedna z herečiek.

Oscarová herečka Kate Winslet, ktorá je momentálne nezadaná, priznala, že si natáčanie pornografických scén poriadne užila. "Mám 45 rokov a Saoirse je skoro o polovicu mladšia. Mať príležitosť byť po toľkých rokoch a po troch deťoch sama sebou... nadšene som povedala ,je to tak, ako to je, takto teraz vyzerám a nie je to telo, ktoré som mala pred 20 rokmi´,"priznáva.