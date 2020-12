V uplynulých dňoch si získala pozornosť horúcimi fotografiami v erotickom korzete, ktorý viac odhaľoval, ako zahaľoval. Fanúšikom sa tak naskytol pohľad na jej bujné poprsie a obnaženú pokožku. Zďaleka však šteklivé fotografie nevyvolali taký rozruch ako jej vyhlásenia o svojej sexualite.

Kate Moss dnes a v minulosti. Zdroj: archív

Lottie kedysi randila s Brooklynom Beckhamom. Minulý mesiac však oznámila, že je pansexuálka, čo znamená, že rod pre ňu nie je problémom a príťažlivosť je založená na osobnosti. Na otázku či dáva prednosť vzťahom so ženami odpovedala: "No, som pansexuálka, takže mi vlastne nevadí žiadne pohlavie. Mení sa to každý deň a záleží to na tom, s kým sa stretnem," uviedla sexi modelka v jednom z rozhovorov. Kto vie, či sa postupom času vyrovná svojej škandalóznej sestre Kate.

Anketa Podobá sa Lottie na staršiu sestru Kate? Áno 0%

Nie, vôbec. 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný