Zdá sa, že svojimi novými memoármi si britský princ Harry zavaril viac, ako by chcel. Na základe nových skutočností sa priznal k užívaniu drog a omamných látok. Podľa expertov na imigráciu si zjavne zavaril na problém a nemusí dostať víza do USA.

Princ Harry si tentoraz poriadne zavaril. Vojvoda zo Sussexu sa vo svojich pripravovaných memoároch priznal k užívaniu kokaínu, fajčeniu marihuany a užívaniu halucinogénnych húb. Svojím vyhlásením si tak môže podľa amerických úradov poriadne znepríjemniť život. Ide tu totiž o jeho víza a vstup do USA.

Nie je jasné, či Harry, ktorý sa v roku 2020 presťahoval so svojou manželkou Meghan Markle do Kalifornie, v žiadosti o víza podrobne uviedol svoje užívanie drog. Imigrační experti varujú, že ak „klamal“ o svojej minulosti, vojvodovi by mohli víza zrušiť.

Svojou knihou si princ Harry poriadne zavaril. Priznanie, že v 17 rokoch bral drogy, mu môže zničiť prístup do USA. Ak svoju minulosť zatajil, imigračné úrady mu nemusia dať víza. Zdroj: profimedia

Vo svojej novej autobiografii Spare Harry prezradil, že prvýkrát si dal kokaín počas streleckého víkendu, keď mal len 17 rokov.

Podľa slov princa Harryho v 17 vyskúšal kokaín, ktorý si dal viackrát. Okrem iného fajčil marihuanu a vyskúšal aj halucinogénne huby. Zdroj: profimedia

Podľa britských médií sa imigrační experti vyjadrili, že mnohým žiadateľom by bolo zamietnuté vízum, ak by bola ich história poznamenaná nelegálnymi látkami. Našťastie pre Harryho však americké úrady poznamenávajú, že vstup do krajiny sa udeľuje „od prípadu k prípadu“. Pravdepodobnosť, že jeho prípad bude preverený, je teda viac než veľká.

