Kayla Lavende bojovala s obezitou od útleho detstva. Ani kilogrami navyše ju však neodradili od jej túžby podobať sa populárnej bábike Barbie. Napriek tomu, že vážila neuveriteľných 155 kilogramov, obliekala sa a štylizovala do podoby populárnej bábiky. So svojím telom však nebola spokojná a za jej úsmevom sa ukrývalo veľké trápenie.

Zdroj: instagram @wls_barbie

Zlom v jej živote prišiel až v momente, keď sa so svojou váhou v roku 2018 nezmestila do sedadla v lietadle. „Potrebovala som dve miesta na sedenie, potrebovala som predlžovač bezpečnostných pásov, bolo to hrozné a určite to bol budíček, ktorý som potrebovala,“ uviedla Kayla v rozhovore v The Morning Show. Influencerka, ktorá teraz žije v USA, vyskúšala diéty aj odborníkov na výživu, no stále sa jej nedarilo schudnúť. Nakoniec sa odhodlala k radikálnejšiemu riešeniu a podstúpila operáciu, počas ktorej jej zmenšili žalúdok o osemdesiat percent. Ani zďaleka však nemala vyhraté. Po zákroku ju čakala prísna diéta a pravidelné cvičenie.

Zmena životného štýlu

"Vedela som, že to nie je všetko. Vedela som, že musím zmeniť celý svoj životný štýl. Je zrejmé, že pre operáciu boli moje porcie oveľa menšie, ale naučila som sa všetko o výžive a o tom, čo moje telo potrebuje v porovnaní s tým, čo som chcela. Vylúčila som sacharidy, cukor a spracované potraviny. Začlenila som potraviny s vyšším obsahom bielkovín a jedlo som si varila sama. Začala som tiež cvičiť každý deň," uviedla Kayla, ktorej sa napokon podarilo schudnúť neuveriteľných 90 kilogramov.

Zdroj: instagram @wls_barbie

Po drastickom chudnutí však nakoniec musela podstúpiť aj plastické operácie, počas ktorých Kayle odstránili prebytočnú kožu z oblasti brucha, rúk, zo stehien a rovnako tak podstúpila aj plastickú operáciu na úpravu prsníkov. Fotografiami zo svojej premeny sa dnes chváli na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje vyše 20-tisíc fanúšikov. Zo sympatickej blondínky je dnes tak už skutočná živá Barbie, ktorá sa stala inšpiráciou pre mnohých ďalších, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život.