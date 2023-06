O vzťahu Meghan Markle (41) a princa Harryho (38) sa síce popísalo mnoho, no jej exmanžel Trevor Engelson (46) najnovšie vyšiel s pravdou ich vzťahu na verejnosť. Čo všetko o svojej bývalej povedal? Zdá sa, že britský princ to nebude mať jednoduché.

Manželstvo Meghan Markle a filmového producenta Trevora Engelsona trvalo síce len tri roky, no dvojica sa poznala aj predtým veľmi dobre. Ich príbeh lásky rozkvitol a v septembri 2011 sa Meghan a Trevor zosobášili na malebnom svadobnom obrade v Ocho Rios na Jamajke.

Dôvodom skončenia ich veľkej lásky bola údajne vzdialenosť. Geografická vzdialenosť namáhala ich vzťah, konfliktné rozvrhy a časové pásma znepríjemňovali ich spoločné fungovanie a nakoniec tieto výzvy ovplyvnili ich vzťah a po dvoch rokoch manželstva sa Meghan a Trevor rozhodli rozísť. Oficiálne sa rozviedli v roku 2013.

Čo však robí jej ex dnes? Na prvý pohľad by sa dalo povedať, že Trevor Meghan tak trochu „kopíruje“. Svoju súčasnú manželku Tracey požiadal o ruku len dva týždne po svadbe Harryho a Meghan. Lenže to zďaleka nie je všetko. Iba tri mesiace po narodení Archieho, prvého syna Harryho a Meghan, sa aj Trevor s Tracey dočkali potomka.

Anketa Myslíte si, že exmanžel Meghan Markle kopíruje? Nie 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aby náhod nebolo dosť, Trevor oznámil druhé tehotenstvo svojej polovičky len pár týždňov po tom, čo Meghan s Harrym potvrdili takú istú správu. Podľa zahraničných médií nemusí ísť o náhodu. Popravde, bolo by ich dosť a sú celkom nepravdepodobné.

Prečítajte si tiež: