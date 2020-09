Herec sa s Rolandom pozná mnoho rokov po tom, čo prvýkrát navštívil podnikateľovu reštauráciu v roku 2009, keď bol v Nemecku nakrúcať film Nehanební bastardi od Quentina Tarantina. 68-ročný Roland Mary, manžel novej milenky, ktorý bol niekoľkokrát ženatý, je údajne „vyrovnaný“ s blízkym vzťahom jeho manželky s americkou hviezdou.

Podnikateľ je údajne v otvorenom manželstve so svojou 27-ročnou partnerkou, s ktorou má sedemročného syna Emila. Čo v podstate znamená, že neobmedzuje jej sexuálny život mimo ich manželstva.

Nicole randí s Bradom Pittom Zdroj: Instagram.com/NP

Manžela novej priateľky Brada Pitta Nicole Poturalski videli prvýkrát, odkedy dovolenkovala s hollywoodskym hercom. Neformálne oblečeného v zelenej ľanovej košeli, modrých rifliach a bielych teniskách spozorovali 68-ročného Rolanda Mary, ktorý šiel do svojej berlínskej reštaurácie Borchadt, kde sa Brad a Nicole prvýkrát stretli vlani v auguste. Pri pohľade na starého pána sa niet čomu čudovať, že sexici Nicole sa zachcelo mladšieho mäska a vhupla do postele Bradovi. Ako dlho sa však herec bude deliť o svoju sexi milenku so starším pánom je však otázne.

