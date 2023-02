Väčšina hollywoodskych hviezd má na konte milióny dolárov a adekvátne k bankovému kontu vlastnia aj luxusné nehnuteľnosti, ktorými sa neraz pochvália na sociálnych sieťach. To však nie je prípad taliansko-americkej herečky Julie Fox (33). Napriek tomu, že na bankovom konte má až 30 miliónov dolárov, so svojím 2-ročným synom žije na hollywoodske pomery veľmi skromne. Neveríte?

Nie všetky hollywoodske hviezdy si žijú na vysokej nohe. Skromnejšiemu životu dal prednosť napríklad aj herec Keaunu Reves, ktorý sa neoháňa drahými nehnuteľnosťami a veľkú časť svojho majetku rozdáva na charitu. Najnovšie svojím bývaním prekvapila fanúšikov kontroverzná herečka Julia Fox, ktorá na TikToku zverejnila zábery zo svojho newyorského bytu a mnohým fanúšikom úplne spadla sánka. Žiaden prepych a luxus nečakajte.

Herečka Julia Fox (33) je milovníčkou extravagancie. Svoje outfity hrdo vystavuje verejnosti aj s odhaleným telom. Zdroj: instagram julia fox

Julia napriek veľmi slušným zárobkom žije skromne v malom byte spolu so svojím 2-ročným synom. Chváliť sa bohatstvom a hromadiť milióny podľa nej svetu vôbec nepomáha. „Nikdy som si nemyslela, že toto urobím, ale verím v absolútnu otvorenosť, a tak vám ukážem, ako bývam,“ uviedla video milionárka s tým, že vie, že zrejme dostane poriadne „naložené“. "Možno si však niekto povie, že sa vlastne nemá tak zle," dodala.

Najnovšie svojím bývaním prekvapila fanúšikov kontroverzná herečka Julia Fox. Zdroj: tiktok @juliafox

Oproti iným hviezdam žije Julia skutočne v malom byte. Vlastnú spálňu má dokonca v obývačke, kam si umiestnila aj posteľ. „Začneme v mojej spálni, čo je obývačka. Dala som si posteľ sem, aby som z mojeje spálne urobila herničku pre Valentina,“ prezradila. Obývačka pritom nie je veľká a je aj skromne zariadená. Na záberoch sa v nej nachádzala len posteľ, televízor, stojan na oblečenie či hračky jej malého syna.

Fanúšikov nechala nahliadnuť aj do kúpeľne. Tá je rovnako skromná a malá. „Je maličká, ale chápete, účel plní dobre,“ zhodnotila. Herečka nemá ani vaňu - len maličkú vaničku, ktorá slúži skôr ako sprchovací kút.

Kuchyňa plná topánok a neporiadok

Počas prehliadky bytu však herečka ukázala viac, ako len skromné bývanie. Všade sa váľalo množstvo vecí, v byte vládol chaos a neporiadok. Fanúšikov prekvapila aj zbierka jej topánok na podivnom mieste. „Nesúďte ma, viem, že tu mám neporiadok,“ opáčila a ukázala vysoký komín škatúľ od topánok, ktoré skladuje v kuchyni.

Julia Fox a jej extravagancia. Modelka vyvolá údiv všade, kam príde. Zdroj: instagram @juliafox

V poslednej miestnosti mávala kedysi spálňu, po pôrode syna mu však izbu venovala. „Chcela som, aby mal peknú izbičku. Ale netrávi tu vôbec žiadny čas, chce byť stále s mamičkou, spí so mnou aj v posteli. Áno, spíme spolu, zažalujte ma, je mi to jedno,“ dodala.

Po byte jej behajú myši

Vo svojom videu fanúšikom objasnila aj dôvody, prečo sa rozhodla pre skromnejší život a to napriek tomu, že by si mohla dovoliť omnoho luxusnejšie bývanie. „Osobne nemám rada okázalé predvádzanie bohatstva. Príde mi to nevkusné. Zvlášť, keď majú ľudí obrovské baraky, je to zbytočné, veľa ľudí v tejto krajine je bez domova. Nie som taká," vysvetlila herečka. V byte so synom však nežijú len dvaja. Spoločnosť im robia aj malé zvieratká, z ktorých prítomnosti by mnohí dostali infarkt.

V celom byte Julie Fox vládne chaos a neporiadok. Zdroj: tiktok @juliafox

„Máme malý problém s myšami, ale záleží, ako sa na to pozeráte. Nechávam ich tak. Oceňujem, že v noci, keď spíme, zožerú omrvinky, ktoré Valentino cez deň nadrobí. Nechystám sa ich v najbližšom čase vykázať,“ prekvapila nevšedným pohľadom na hlodavce, ktoré by v byte chcel mať len málokto. Spoločnosť v malom byte jej robia aj dve mŕtve kamarátky, ktorých popol má vystavený. „A to je asi tak všetko,“ uzavrela.

Prehliadkou svojho bytu, neporiadku a postojom k hlodavcom svojich fanúšikov herečka vskutku prekvapila. Julia je však v Hollywoode jedinečný úkaz. A to nielen vzhľadom na postoj k bývaniu a životu, ale aj z pohľadu jej outfitov na červených kobercoch.

