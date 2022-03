94. ročník odovzdávania cien Akadémie sa začal v nedeľu večer o 20.00, pričom trojhodinový prenos z Dolby Theatre v Hollywoode odvysielala televízia ABC. Herečka Mila Kunis, ktorá sa narodila na Ukrajine, vystúpila na pódium, aby sa vyjadrila k ruskej invázii na jej rodnú krajinu, chvíľou ticha si uctila tých, ktorí neustále bojujú v tejto temnote. Slávnostný večer sa však dočkal ohromnej kritiky, keďže minúta ticha za Ukrajinu prišla až na konci slávnostného večera. Hollywoodske hviezdy sa téme Ukrajiny počas večera radšej vyhýbali.

Ostrej kritike sa nevyhli ani luxusné darčekové tašky určené nominovaným hviezdam v odhadovanej hodnote 140 000 dolárov za jednu tašku. Prijatie darčekových tašiek hercami označili kritici na sociálnych sieťach za pokrytecké.

Marketingová spoločnosť Distinctive Assets, ktorá zostavuje a poskytuje darčeky, sa podelila o nahliadnutie do darčekovej tašky pre nominovaných na rok 2022 s názvom „Každý vyhráva“. Jedným z najcennejších darčekov v hodnote 50 000 dolárov je all inclusive trojnočný pobyt pre dvoch na zámku Turín v Škótsku, ktorého súčasťou sú služby komorníka, gastronomický zážitok aj škótsky ceremoniál. Ak vás Škótsko nezaujme, potom je tu výlet do kúpeľov Golden Door v San Diegu v hodnote 15 600 dolárov. Počas štvornočného pobytu môžu dvaja hostia využiť prispôsobený fitnes, kúpeľné a výživové programy, denné masáže, gurmánske jedlá a ďalšie. Jedným z darčekov bol aj projekt v hodnote 25 000 USD od stavebnej spoločnosti, súčasťou ktorého bol pozemok, s ktorým obdarovaní získali aj titul lorda alebo lady.

Hviezdy, ktoré hľadajú „vylepšenia“ svojho vzhľadu, môžu využiť liposukciu The Celebrity Arms v Art Lipo, údajne v hodnote 12 000 dolárov, alebo si dopriať chemický peeling, laserový resurfacing pokožky, botox a ďalšie estetické procedúry v ordinácii Dr. Vasyukevich's Upper East Side v hodnote 10 000 dolárov.

Darčeková taška obsahovala aj celý rad jedlých darčekov vrátane extra panenského olivového oleja Ariti napusteného jedlými zlatými vločkami, zlatých, v čokoláde máčaných praclíkov Posh Pretzels a limitovanej edície fliaš Trust Me Vodka. Celkovo balíček obsahoval 25 luxusných darčekov vrátane unisex parfumu od Piper & Perro, produktov od luxusnej voňavkárskej spoločnosti Soul Shropshire a kefy na rozčesávanie za 14 dolárov od Tangle Teezer.

Luxusné darčekové tašky sa stali terčom kritiky. „Otrasný exces. Finančné prostriedky mali ísť na pomoc v kríze na Ukrajine,“ napísala Betsy Mullen na Twitteri.

