Ak existuje škandál, je veľká šanca, že si ním Berlusconi prešiel. Čelil už obvineniam zo sprenevery peňazí, daňových únikov či podplácania, no ani jedno z toho sa nevyrovná Silviovým sexuálnym aféram.

Dvakrát ženatý expremiér, ktorý má päť detí, v minulosti organizoval masívne sexuálne orgie plné mladých (miestami až príliš mladých) a krásnych žien, ktorým neváhal platiť astronomické čiastky za to, aby sa s ním vyspali. To, že taký starý dedulo balil fešandy vo veku svojich dcér a vo veľkom spával s prostitútkami, je síce nemorálne, no nejde ani zďaleka o Berlusconiho najväčší prehrešok. So Silviom sa totiž dodnes ťahajú obvinenia, že mal v roku 2010 zaplatiť viac než 7 miliónov eur vtedy ešte neplnoletej marockej prostitútke Karime za jej sexuálne služby.

V roku 2013 dokonca talianskeho miliardára Berlusconiho poslali za sex s neplnoletou na sedem rokov do basy, no právnici ho z toho neskôr dokázali vysekať.

Z vyšetrovania prípadu sa tiež dostali na verejnosť aj iné šokujúce informácie, napríklad to, že Berlusconi bol schopný za jeden rok prehýriť až 34 miliónov eur. Nemyslíme tým len drahý alkohol či dovolenky, ale najmä ženy. Vrcholový politik bol totiž k mladým a pekným ženám vo svojom okolí viac než štedrý a dával im nielen šperky, ale aj veľkorysé finančné dary, starožitnosti či umenie. Sekretárke dal napríklad ku svatbe dar 40-tisíc eur, matke modelky, ktorá je údajne jeho dcérou, zase 20-tisíc eur. Žena, ktorú cvakli, ako si s Berlusconim užíva na Sardínii v jeho vile, zasa zbohatla o 100-tisíc eur.

Berlusconi navyše svoje „kamarátky“ dosadzoval aj politiky, najmä sa ich snažil pretláčať do európskeho parlamentu a tamojšej ľudovej strany.

Mimochodom, aj jeho terajšia partnerka, 32-ročná Marta Fascina, s ktorou sa symbolicky oženil na pozemku jeho luxusnej vily Gernetto pri Miláne, je talianskou poslankyňou v jeho strane Forza Italia. Predtým 12 rokov randil s 36-ročnou Francescou Pascale a ešte predtým bola dlhých 19 rokov jeho manželkou Veronica Lario, s ktorou má tri z piatich detí. Opakovanú neveru (v háreme mal vraj naraz až 17 žien) mu dlho tolerovala, no nakoniec sa s ním rozviedla, keď sa objavili správy o jeho pomere s len 18-ročnou slečnou.

Veronica vtedy Berlusconiho obvinila, že je mentálne chorý, a zbalila si kufre.

Do tretieho sobáša sa zatiaľ Silvio nehrnie najmä kvôli ostrým protestom jeho detí. Ak by sa totiž politik oženil s terajšou milenkou Martou, je veľká šanca, že by si po jeho smrti 6,5-miliardový majetok nedelili len jeho potomkovia. A keďže má 85 rokov, prekonal rakovinu prostaty, ťažký covid a má operované srdce, vidina dedičstva je zrejme veľká.

Najznámejšie milenky Silvia Berlusconiho:

