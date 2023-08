Akoby vstala z popola...Aj takto sa dá opísať krásna premena ešte donedávna zničenej a šialene smutnej monackej princeznej Charlene. Tá najskôr dlho bojovala v Afrike s vážnymi zdravotnými problémami, následne pochudnutá a nešťastná podstúpila liečbu v sanatóriu. Po návrate do Monaka sa po boku svojho manžela Alberta síce objavovala na významných podujatiach, no úsmev na jej tvári bol veľmi zriedkavým javom.

Po návrate z Afriky k manželovi vyzerala tvár princeznej Charlene utrápene. Zdroj: PLS Pool

Pochudnutá a zdravotnými aj psychickými ťažkosťami zmorená Charlene pôsobila po boku svojho manžela ako telo bez duše. V očiach sa jej často leskli slzy a v jej tvári bolo badať bolesť a smútok. Odrazu sa však všetko zmenilo.

Princezná zmenila svoj účes, farbu vlasov a dokonca aj pribrala. Po boku neverného manžela Alberta, ktorý má dokonca aj nemanželské dieťa, sa dnes objavuje s úsmevom. Podľa nemeckých médií však za jej šťastím nestojí láska k manželovi. Práve naopak.

Opustila manžela?

Monacká princezná Charlene „žije vo Švajčiarsku“ a svojho manžela princa Alberta vída len z obradných dôvodov, tvrdia správy v nemeckých a francúzskych médiách, na ktoré sa odvoláva aj britský denník Daily Mail. Princezná (45) strávila leto na jachte so svojím manželom (65) a ich osemročnými dvojčatami Jacquesom a Gabriellou. Do paláca sa však nevrátila a žije v zahraničí, čo podnecuje špekulácie o stave manželského páru. Zdroj z okolia páru povedal pre francúzske noviny Voici, že bývalá olympijská plavkyňa a syn Grace Kellyovej sú len „slávnostným párom“. Dodáva, že Charlene prisľúbila, že sa do Monaka vráti pri oficiálnych príležitostiach, a teraz môže svoje deti vídať častejšie. „Albert a Charlène sú teraz dobrí partneri, striedajú sa v starostlivosti o deti,“ dodal zdroj pre nemecké noviny Bild .

Anketa Páči sa vám radikálna premena princeznej Charlene? Áno, vyzerá krásne. 89% Nie 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Že v živote princeznej Charlene nastala veľká zmena, nasvedčuje aj jej nový účes. Svoje blond vlasy si prefarbila na hnedo, zdravo pribrala a na najnovších záberoch žiari šťastím. Ak za jej premenou stojí odlúčenie od neverného manžela, tak jej to očividne len prospelo. Čo poviete?

