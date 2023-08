Erotika je známa už z antiky. Hoci sa kresťanstvo všemožne snažilo pornografické filmy zakázať, priemysel prekvitá a má čoraz viac sledovateľov. Herečky, ktoré sa tomuto odvetviu venujú, to však jednoduché nemajú. Za pozlátkom sa totiž často schovávajú bolesť a utrpenie.

Pornografia a natáčanie filmov pre dospelých nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Herečky sa musia stretávať s posmeškami, opovrhnutím a negativitou, no ani na pľaci to nemajú jednoduché. O ich zraneniach a bolestiach vie málokto. Tak to jednoducho v šoubiznise chodí.

Lolo Ferrari

Lolo Ferrari: Mala najväčšie prsia na svete. Zdroj: internet

Veľmi známou herečkou šteklivých filmov bola aj Lolo Ferrari. Slávu jej priniesli jej monštruózne prsia. Lenže celý život trpela tak veľmi, že sa radšej rozhodla pre samovraždu. Teda, tak aspoň znie oficiálny verdikt. V jej 37 rokoch našli jej nehybné telo a podľa viacerých fanúšikov a blízkych mohol herečke na onen svet dopomôcť aj žiarlivý manžel.

Nebezpečné zamestnanie

O tom, že zamestnanie pornoherečky nie je jednoduché, svedčí aj fakt, že Mia Khalifa, ktorá patrí k najznámejším v hre, sa rozhodla svoju kariéru ukončiť. Dôvodom bolo vyhrážanie Islamského štátu, keďže herečka je z Líbye a je moslimkou, sex v hidžábe vyvolal mnoho kontroverzných otázok. Herečka sa bála o svoj život.

Mia Khalifa musela s prácou seknúť. Bála sa totiž, že ju ISIS zavraždia. Zdroj: instagram/miakhalifa

August Ames si prežila otrasné detstvo – okrem iného ju zneužíval vlastný dedo! V 12 rokoch skončila v liečebni a odtiaľto to mala už len krôčik k pornu. Tu však excelovala - mala dokonalú postavu aj krásnu tvár. Počas krátkej kariéry natočila takmer 300 filmov! Lenže jeden zle formulovaný tweet jej priniesol nenávisť celého sveta. Kolega jej dokonca napísal, aby sa ospravedlnila alebo prehltla kyanid. O dva dni neskôr ju našli obesenú. Vo svojich 23 rokoch sa zabila pre kyberšikanu.