Každý muž kedysi túžil po sexbombe z Pobrežnej hliadky, Pamele Anderson. Hviezda však tvrdí, že len jeden muž ju dostal do kolien, a ten mal v tom čase 80 rokov.

Blondínka z Baywatchu sa rozhodla preraziť v šoubiznise ako modelka, no neskôr sa rozhodla nechať si zväčšiť prsia, čo bolo prelomové rozhodnutie pre jej kariéru. Stala sa z nej sexi playmate a to jej získalo rolu aj v spomínanej Pobrežnej hliadke, kde sa v červených plavkách divákom navždy vryla do pamäti.

Hoci Pamela (55) sa stala novou Marilyn Monroe 90. rokov, je slávna až doteraz. Zásluhu má však na tom sčasti aj ona sama, keďže o svojom živote nakrútila film na Netflixe, v ktorom chce očistiť svoje meno od rôznych afér a zlých rečí. Okrem toho vydala autobiografiu s názvom "S láskou Pamela". Vykresľuje v nej spomienky zo svojho života a rozpráva príbehy, ktoré fanúšikovia nikdy pretým nepočuli.

Pamela Anderson v seriáli Baywatch Zdroj: moviestilldb.com

Najhorúcejší sexuálny zážitok s 80-nikom

Jedným z nich je aj herečkin najsilnejší erotický zážitok. Jeden 80-ročný muž ju vyzval do tanca, vlnili sa spolu do rytmu tanga. Bol to podľa nej sex na tanečnom parkete. V knihe píše, že jeho dotyk na jej tele jej vyrazil dych a pocit, že ju vedie „skutočný muž“, bolo „niečo, čo nikdy predtým necítila“. Napriek tomu, že v jej milostnom živote figurovalo mnoho mužov, toto tango, ktoré zažila vo svojich 20 rokoch, bol ten „najzmyselnejší zážitok v jej živote“.

S láskou jej života sexovali od rána do večera: Článok pokračuje na ďalšej strane>>