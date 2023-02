Nedeľný večer bol v USA celonárodným sviatkom. Dôvodom bol v poradí 57. ročník Super Bowlu, ktorý už tradične patrí k najväčším, nie len športovým, udalostiam roka. Okrem fantastického a napínavého zápasu si totiž milióny fanúšikov mohli užiť aj veľkolepé hudobné vystúpenia počas polčasu.

Tohtoročnou hviezdou bola speváčka Rihanna (34), ktorá sa na pódiu objavila prvý krát od roku 2017, kedy oznámila pauzu v svojej hudobnej kariére. Na hlavnom pódiu predviedla epickú šou v sexi červenom outfite za sprievodu tanečníkov odetých v bielych kombinézach. Viac ako samotný výkon speváčky dostalo fanúšikov do varu jej tehotenské bruško. pódium na Super Bowle bolo totiž miestom, kde speváčka oficiálne odhalila očakávanie druhého potomka.

Nie všetkých však vystúpenie Rihanny nadchlo. Kritikou na speváčku nešetril bývalý prezident Donald Trump, ktorý označil Halftime Show za najhoršiu v histórii, či Dan Swan, podľa ktorého bola Rihannina šou sebecká, keďže si na pódium nepozvala žiadnych hostí.

Extremely selfish of Rihanna not to bring a guest out