Provokatérka Megan Fox (36) najnovšie šokovala fanúšikov. Zdá sa, že jej okázalému vzťahu so snúbencom Machine Gun Kellym (32) je koniec. Zo svojho Instagramu vymazala všetky spoločné fotografie a dokonca pridala príspevok o zrade a nečestnosti.

Divoký vzťah plný sexi okázalých fotografií a večierkov. Tak by sa dal jednoducho zhrnúť verejný prejav Megan Fox a jej snúbenca, hudobníka Machine Gun Kellyho. Sexi herečka najnovšie poriadne šokovala fanúšikov na svojom Instagrame a vymazala všetky spoločné fotografie. Okrem toho pridala príspevok o nečestnosti. Čo tým myslela, zatiaľ nie je známe. Povráva sa však, že bujarý vzťah s budúcim manželom nie je celkom v poriadku.

Herečka Megan Fox a Machine Gun Kelly tvoria jeden z najkontroverznejších párov svetového šoubiznisu. Najnovšie informácie zo svetových médií však poukazujú, že ich vzťah by mal byť na konci. Zdroj: gettyimages

Sexi hviezda sa len pár hodín predtým zabávala na večierku aj v spoločnosti svojej lásky. Podozreniu, že to medzi snúbencami škrípe, nahráva aj spomínaný príspevok, v ktorom herečka hovorí o nečestnosti. Rovnaké slová pritom v roku 2016 použila Beyoncé vo svojom hite Pray You Catch Me po afére jej manžela Jay-Z-ho.

Megan Fox vymazala spoločné fotografie so snúbencom Machine Gun Kellym na Instagrame, následne si vymazala aj celý účet. Zdroj: instagram meganfox

Megan navyše zverejnila video, kde vidno, ako páli akési papiere a listy. Čo sa medzi dvojicou udialo a či sú špekulácie o rozchode pravdivé, zatiaľ herečka nepotvrdila a dokonca si svoj účet na Instagrame po tom, čo zverejnila šokujúce video a správy, vymazala.