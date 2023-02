Už v pondelok večer po ôsmej hodine odvysiela nemecká televízna spoločnosť RTL na svojej platforme RTLZWEI prvé dve epizódy Geissovcov nakrútené na Slovensku. V prvých častiach sa môžu fanúšikovia tešiť na návštevu Hradu, stretnutie Geissovcov s Richardom Sulíkom či na zábery z plavby po Dunaji a návštevy žrebčína.

Keď slávna rodina potulovala po Hrade, mladá Davina sa rozhodla na vlastné oči zistiť, či ide o pravé zlato alebo nie, a začala jedno zo zdobení v hlavnej zrkadlovej miestnosti orypovať nechtom. Poškodila tak vzácnu pamiatku a vytočila Slovákov. Zdroj: instagram @the_real_davina_geiss

Na nové epizódy upozornila vo svojom príspevku aj milionárka Carmen Geissová, ktorá zverejnila zopár záberov z návštevy Slovenska. "Aká česť. Na našom výlete po Slovensku sme boli úplne ohromení toľkými milými fanúšikmi! A potom nás dokonca prijal minister hospodárstva Richard Sulík na Zámku Šimák. Aký vzrušujúci bol náš výlet, môžete vidieť v pondelok večer," napísala Carmen v príspevku.

Drsné reakcie Slovákov

Prvé zverejnené zábery však uplynulý týždeň mnohých Slovákov vytočili. Počas návštevy Hradu totiž Róbertova a Carmenina dcéra Davina poškodila pamiatku tým, že z nej nechtami odlúpila. Bola totiž zvedavá, či je rám zdobený skutočným zlatom. "No ako to, čo spravila tvoja dcéra, je vrchol. Rada vás sledujem, ale aby si len tak škriabala omietky a zisťovala, či sú zlaté... akože hanba. Namyslené sú ako slon... pekne ste ich vychovali," reagovala pod príspevkom Carmen nahnevaná Slovenka. "Dementi, to čo tie vaše rozmaznané chudery dokazovali. Čistý grc..." reagovala podráždene ďalšia.

„Davina, veď ty práve kradneš. Chceš tu ísť do väzenia?” reagovala jej sestra Shania. Celé video neskôr pobúrilo fanúšikov a zostáva len dúfať, že obe slávne dcérenky si uvedomia hodnotu historických artefaktov. Zdroj: instagram @the_real_davina_geiss

Mnohí sa však z návštevy Geissovcov na Slovensku tešili a radi by ich tu videli znova. "Mohli by ste sa vrátiť k nám aj v zime. Slovenský raj je jedno z najkrajších miest v Európe," napísala pod príspevok milionárky ďalšia Slovenka a nebola jediná. "Budem rada, ak prídete opäť a stretneme sa spolu, bol by to môj splnený obrovský sen," reagovala na Instagrame ďalšia fanúšička.

Prijatie Geissovcov ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom však mnohých fanúšikov prekvapilo. "Prečo vás tam prijali? Urobili ste niečo dobré pre Slovensko alebo ste prispeli štedro? Alebo boli na Hrade tričká zadarmo pre všetkých? Som zvedavá na epizódu, je to vlastne najlepšia vec v TV," vyzvedala fanúšička.

Pred kamerou riešili vložky, tampóny aj mužské prirodzenia

Či sa Geissovci na Slovensko ešte niekedy vrátia, nevedno, no v sobotu uzreli svetlo sveta ďalšie dve ukážky z očakávaných epizód. Na jednej z nich je nemecká rodina na záberoch zachytená počas plavby loďou po Dunaji. Záber je namierený na Davinu Geissovú (19), ktorá v rukách zviera žltú igelitku známeho obchodného reťazca. Po chvíli z nej pred kamerou vytiahne balíček hygienických vložiek a tampónov, z ktorých má obrovskú radosť, keďže, ako sama hovorí, ide o značky, ktoré používa.

Róbert Geiss riešil počas plavby otcovské starosti. Zdroj: instagram @rtlzwei

Nebol by to Róbert, keby potreby svoj dcéry neokomentoval. "Keďže mám doma dievčatá, tak momentálne riešim len vložky, tampóny a banány," posťažoval sa milionár. Banánmi však nemyslel ovocie. Slovo použil na pomenovanie mužských genitálií, ktoré sa zjavne v poslednom čase okolo jeho dospievajúcich dcér akosi množia.

Shania žobrala o koníka

Druhá upútavka je z návštevy žrebčína, ktorý nadchol predovšetkým ich mladšiu dcéru Shaniu (18). Tá sa na prvý pohľad zamilovala do bieleho koňa v stajni. "Ten kôň vyzerá ako ten v Monaku," podotkla nadšená milovníčka zvierat. Vzápätí už od rodičov žobrala, aby jej takého koňa kúpili.

Shania Geiss sa zamilovala do bieleho koňa. Zdroj: instagram @rtlzwei

Ako sa zdá v najnovších epizódach zo Slovenska nebude o zábavu núdza. Čo všetko dievčatá počas návštevy Slovenska vyviedli a kde si to Geissovci užili najviac, sa fanúšikovia dozvedia už v pondelok večer.

