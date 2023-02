Jablko veru nepadá ďaleko od stromu. Dokázala to aj dcéra popovej kráľovnej Madonny Lourdes Leon, ktorá to na odovzdávaní cien poriadne roztočila s polonahou kamoškou.

Škandalózna dcéra speváčky Madonny neostala svojej povesti provokatérky nič dlžná ani počas odovzdávania cien Grammy. Na slávnostnú udalosť nakráčala v červených šatách so špicatou podprsenkou, čím si uctila slávne outfity svojej mamy.

Speváčka a modelka Lourdes Leonová prichádza na 65. ročník odovzdávania hudobných cien Grammy. Zdroj: Chris Pizzello

Na červenom koberci však omnoho väčší rozruch ako jej outfit vyvolala jej spoločnosť. Madonnina dcéra Lourdes Leon bola nedávno vykázaná z módnej prehliadky módneho návrhára Marca Jacobsa. Na odovzdávaní cien Grammy v Los Angeles k tomu nemala tiež ďaleko. Na červenom koberci ju sprevádzala jej kontroverzná kamarátka a hudobníčka Trinity Vigorsky, ktorá k samému záveru večera vystrkovala zadok a holý rozkrok z auta.

Lourdes spolu s Trinity nakráčali pred fotografov ruka v ruke a pred objektívmi provokovali horúcimi bozkami. Dvojica nepútala pozornosť len svojimi nežnosťami no predovšetkým vzhľadom. Trinity si ako správna provokatérka na odovzdávanie cien obliekla len priehľadný overal a gaťky, ktoré však tiež veľa nezahaľovali. Počas odchodu z párty totiž fotografom vystrčila svoj zadok z auta rovno do objektívov, čím ukázala oveľa viac, ako by sa na verejnosti patrilo. Lourdes sa pri tom po jej boku na nechutnej scéne vcelku bavila.