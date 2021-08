Francúzsky prezident Emmanuel Macron (43) a jeho manželka Brigitte (68) si posledný júlový deň zbalili kufre a odišli do svojho obľúbeného dovolenkového sídla, na francúzsku pevnosť Fort de Brégançon. Dvojici robia spoločnosť aj Brigittine krásne dcéry.

Macronovci si v týchto chvíľach dali od prezidentských povinností menšiu prestávku a rovnako ako ostatní, aj oni vyrazili na dovolenku. Spoločnosť im robia Brigittine dcéry, ktoré má ešte z predchádzajúceho manželstva s bankárom Andréom-Louisom Auzièreom, ktorý umrel v roku 2019, Tiphaine (37) a Laurence (44).

Súčasťou pevnosti Fort de Brégançon, ktorá je sídlom francúzskeho prezidenta, je aj akási súkromná pláž, na ktorej si Brigitte so svojím manželom a dcérami vychutnávali slnečné lúče. Prvá dáma Francúzska mala na sebe celé plavky a medzi svojimi dcérami vyzerala ako ich rovesníčka. Pred slnkom sa chránila slnečnými okuliarmi a na hlave mala šiltovku. Zatiaľ čo sa dámske osadenstvo opaľovalo, francúzsky prezident si vychutnával jazdu na vodnom skútri.

Emmanuel Macron a jeho Brigitte dovolenkujú vo Francúzsku. Zdroj: Profimedia

Dvojica sa však aj počas dovolenky zdržiavala na francúzskom ostrove Porquerolles a cestovanie do zahraničia si zrejme pre pandémiu rozmyslela. Pre Brigitte, ktorá patrí medzi ohrozené skupiny, by to bolo veľké riziko.

