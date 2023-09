Britský panovník Karol III. (74) spolu s manželkou Camillou (76) priletel do Francúzska na oficiálnu návštevu vo veľkom štýle. Na stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom (45) a prvou dámou Brigitte Macronovou (70) symbolicky zapálil večný oheň a večer sa vo Versailles na počesť britského kráľovského páru konal slávnostný banket, na ktorom sa zúčastnili aj mená svetového kalibru ako spevák skupiny Rolling Stones Mick Jagger či herec Hugh Grant.

Tak sa to konečne podarilo. Britský kráľ totiž svoju návštevu Paríža plánoval už na jar, no služobná cesta sa musela odložiť pre demonštrácie spôsobené reformou francúzskeho dôchodkového systému. Napokon sa mu cesta podarila a v týchto dňoch si evidentne užíva pohostenia, aké bežný smrteľník len tak nezažije.

„Navštívili ste nás ako korunný princ, vraciate sa ako kráľ. Vaše veličenstvo, vitajte,“ privítal britského panovníka prezident Macron.



Predtým než však Karol III. odcestoval do francúzskej metropoly, jeho tím poslal zoznam požiadaviek, ktoré si prial, aby sa dodržali. Týkali sa najmä jedla, ktoré zakázal podávať. Panovník je známy tým, že roky bojuje za našu planétu v otázkach ekológie. V požiadavkách stálo napríklad aj to, aby kuchári nesmeli pripravovať kačaciu pečeň foie gras. Tiež špargľa, ktorá bola plánovaná pôvodne, nebude, pretože už nie je sezóna. Navyše preprava tejto zeleniny by bola zbytočne zaťažujúca pre životné prostredie.

Zato v menu boli huby, pretože kráľovskej dvojici pripomínajú Alžbetu II., ktorá ich milovala a samotný Karoll III. sa v deň jej smrti vybral na huby v obľúbenom Škótsku. Slávnostnú hostinu pripravovali najlepší z najlepších, a to kuchári ocenení Michelinskou hviezdou Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic a Pierre Hermé.

Jedálniček v luxusne vyzdobenej sále paláca Versailles pripravovala Anne-Sophie Pic, jediná francúzska šéfkuchárka s tromi hviezdičkami Michelin.

Na počesť kráľa Karola III. prišlo do Versailles až 160 hostí. Zdroj: gettyimages

