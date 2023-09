Bella, ktorá žije v Londýne so svojím manželom Maxom Parkerom, príliš veľa informácií o svojom živote na sociálnych sieťach nezdieľa a málokedy ju vidno na honosných podujatiach s rodičmi. Na Instagrame síce občas niečo zverejní, často sú to však zábery z jej umenia, nie zo súkromného života.

Tom a Nicole si Bellu a mladšieho brata Connora (27) adoptovali počas svojho 11-ročného manželstva v rokoch 1990 až 2001. Zatiaľ čo Bella žije v Spojenom kráľovstve, Connor je k rodičom bližšie - v Miami na Floride. V posledných rokoch Nicole otvorene hovorila o rozhodnutí Belly a Connora ísť v otcových scientologických šľapajach. „Musím chrániť všetky tieto vzťahy. Na 150 percent viem, že by som sa vzdala svojho života pre svoje deti, pretože to je môj cieľ," povedala v rozhovore pre Who v roku 2018.

Bella s otcom v časoch, keď bol stále ženatý s Nicole Kidman. Zdroj: gettyimages

A hoci filmová hviezda sama nie je scientologičkou, svoje deti v nasledovaní cirkvi plne podporuje. „Sú dospelé," povedala pre spomínaný portál. „Sú schopné robiť vlastné rozhodnutia. Rozhodli sa byť scientológmi a mojou úlohou ako matky je mať ich rada." Bella už predtým v roku 2016 vyvrátila fámy, že sa odcudzila svojim rodičom, zatiaľ čo Nicole sa dostala pod paľbu kritiky za to, že v rokoch 2017 a 2018 vo svojich ďakovných rečiach poďakovala len svojim dcéram s druhým manželom Keithom Urbanom (55). Nicole má s country spevákom dcéry Sunday (14) a Faith (12), zatiaľ čo Tom má s bývalou manželkou Katie Holmes dcéru Suri Cruise (17).

Prečítajte si tiež: