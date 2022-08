Myslí to vážne? Britská speváčka Adele (34) poriadne vytočila fanúšikov. Po veľkolepom návrate nielenže najskôr odložila plánované koncerty, ale ceny lístkov na presunuté termíny sa vyšplhali do astronomických súm.

Nie je celkom jasné, prečo sa ceny na koncert Adele vyšplhali do závratných súm. Jedným z dôvodov môže byť návrat na pódiá po piatich rokoch, keď jej popularita stúpla hlavne potom, čo speváčka schudla neuveriteľných 50 kilogramov.

Najlacnejšie lístky na šou Víkend s Adele v Las Vegas sa začínajú na 1 400 dolároch, pritom ešte pred piatimi rokmi si lístok na jej koncert mohol dovoliť takmer každý.

Začiatkom roka speváčka na poslednú chvíľu zrušila množstvo koncertov v Las Vegas, ktoré presunuli na nové termíny. Na prednostný nákup vstupeniek za zvýhodnené ceny mali teda registrovaní fanúšikovia, ktorým boli vrátené peniaze za zrušené koncerty, alebo takí, ktorí boli na čakacom zozname. Ceny zostávajúcich lístkov na jej prvé termíny šou sa tak vyšplhali do astronomických cien, od 1 400 dolárov až po závratných 45 800 dolárov za najlepšie miesto v prvom rade.

„Aby som si vzal na dom druhú hypotéku,“ komentoval ceny znechutený fanúšik na sociálnej sieti. „Čakám, koľko mi ponúknu za moju obličku a uvidím," zažartoval ďalší. Ešte v roku 2011 sa lístky na jej koncert Live at the Royal Albert Hall predávali za 39,99. Ceny začali závratne stúpať až v roku 2016, keď sa zmenil systém ich predaja. Fanúšikovia sa museli najskôr zaregistrovať na jej fanúšikovskom webe, vďaka čomu získali unikátny kód na nákup lístkov, ktoré sa rýchlo vypredali, o to to viac však stúpla cena zostávajúcich lístkov. Hovorca siete Ticketmaster, ktorá lístky na koncert predáva, sa snažil obhájiť ich politiku predaja vysvetlením, že ceny vstupeniek sa menia na základe dopytu a len veľmi malé percento lístkov sa predá za najvyššie ceny.

Oproti Adele sa lístky na koncerty podobne populárnych interpretov predávajú za zlomky cien. Koncert takej Lady Gaga si môžete vychutnať už za 275 dolárov, Christinu Aguileru za 41 dolárov a Red Hot Chilli Pepers už za 34 dolárov.

