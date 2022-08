Zástupkyne nežnejšieho pohlavia britskej kráľovskej rodiny sa počas víkendu predviedli v tom najlepšom svetle. Zatiaľ čo vojvodkyňa Kate vyrazila do prístavu v štýlovom tričku s námorníckym motívom a v krátkych bielych šortkách, princezná Charlotte trávila čas so svojím otcom Williamom a prostredníctvom videa povzbudila ženský futbalový tím.

Princezná Charlotte (7) počas víkendu potešila fanúšikov kráľovskej rodiny, keď sa spolu so svojím otcom objavila vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Instagram. Rozkošná princezná, ktorá sa v uplynulých mesiacoch poriadne vytiahla a vyrástla do krásy, prostredníctvom videa spolu s otcom Williamom vyjadrila podporu ženskému futbalovému tímu levíc pred ich veľkým zápasom. "Obaja chceme dnes večer zaželať leviciam veľa šťastia, v súťaži ste obstáli úžasne dobre a my vám celú cestu fandíme," uviedol William vo videu a následne ho ešte povzbudivými slovami doplnila princezná Charlotte. „Veľa šťastia, dúfam, že vyhráte. Zbohom," zaželala rozkošná slečna v novom videu.

Fanúšikom však neunikla jej neskutočná podoba s jej zosnulou babkou princeznou Dianou. "Charlotte sa začína podobať na princeznú Dianu," napísal do komentára jeden z fanúšikov. "Princezná Charlotte = vzhľad princeznej Diany + výstrednosť Kate," dodal ďalší. "Princezná Charlotte je taká roztomilá! Jej malý hlas! A wau, vyzerá ako William, Kate a Diana zároveň! Jej úsmev je celá Diana,“ poznamenal tretí. Podobných komentárov, v ktorých fanúšikovia prirovnávali Charlotte k princeznej Diane, pribudlo pod videom neúrekom. A veru, Charlotte toho po svojej babičke zdedila dosť.

Kate v sexi šortkách

Zatiaľ čo princezná trávila deň so svojím otcom, jej mama Kate zažiarila v prístave. Vojvodkyňa sa v Plymouthe stala súčasťou britského tímu počas priateľských pretekov v plachtení proti tímu Nového Zélandu. 40-ročná vojvodkyňa sa stretla s nadšencami tohto športu, obliekla si športové oblečenie a vyrazila na more.

Než sa nahodila do športového oblečenia, ohúrila fanúšikov v prístave svojimi vyšportovanými opálenými nohami. Napriek tomu, že sa vojvodkyňa Kate drží protokolu a nenosí krátke oblečenia nad kolená, tentoraz urobila výnimku a na preteky dorazila v krátkych bielych šortkách a svetríku s námorníckym motívom.

