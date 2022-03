Billie Catherine Lourdová je americká herečka. Preslávila sa rolou Chanel v seriáli Scream Queens a rolou Winter Anderson v seriáli American Horror Story: Cult. Herecké nadanie zdedila po svojej slávnej mame Carrie Fisher, ktorú si bude svet navždy pamätať ako odvážnu princeznú Lei z Hviezdnych vojen. O tom, že herecké nadanie má v krvi, svedčí aj fakt, že aj jej babička Debbie Reynoldsová bola slávnou herečkou.

Práve tieto dve dámy si krásna Billie vo svoj svadobný deň 12. marca uctila svadobnými doplnkami, ktoré poukazovali na jej korene. Billie, ktorá sa po boku slávnej mamičky objavila aj v posledných dieloch populárnej sci-fi série, si na svoj veľký deň obliekla tylovú bielu róbu od značky Rodarte, ktorá podľa zahraničných médií pripomínala jej kalifornský pôvod – a odvolávala sa na tanečné outfity, ktoré nosila Billiina babička Debbie Reynoldsová. Jej zásnubný prsteň zase obsahoval drahokamy z prsteňa, s ktorým jej otec Bryan Lourd (61) požiadal o ruku Carrie. Dokonca aj svadobné topánky si krásna nevesta kúpila v butiku, kde nakupovala aj jej zosnulá mama.

„Môjmu otcovi pripomínali topánky, ktoré nosila moja mama v 90. rokoch,“ povedala nevesta magazínu Vogue. „Presne v štýle Carrie sme na konci ceremónie vyhodili do vzduchu trblietky. Bolo to kúzelné. Nemohla som si priať dokonalejšiu svadbu,“ rozplývala sa podľa Los Angeles Times Billie. Svoje áno povedala Billie hercovi Austenovi Rydellovi (29), s ktorým ohlásili zásnuby ešte pred rokom. Ak by ste čakali obrovskú hollywoodsku svadbu, budete sklamaní. Billie sa vydala v úzkom kruhu rodiny a blízkych priateľov. Na svoj svadobný deň tak skoro určite nezabudne. Nielen pre nádherné šaty, ale hlavne pre manželské sľuby, ktoré si pár napísal sám. Čo poviete, bola by filmová princezná Lea na svoju dcéru hrdá?