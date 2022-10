Rovnako ako na Slovensku, sa aj v Británii tešia reality šou veľkej obľube. Jednou z najsledovanejších je I’m A Celebrity… Get Me Out of Here, v ktorej celebrity bojujú v drsných podmienkach austrálskej džungle o prežitie. Tvorcovia populárneho formátu si tentoraz pripravili pre fanúšikov veľké prekvapenie. Prvýkrát v histórii by sa v nej totiž podľa britských médií mal objaviť člen britskej kráľovskej rodiny. Nemal by ním byť nik iný, ako manžel vnučky kráľovnej Zary Tindall (41) - Mike Tindall (43).

Vnučka Alžbety Zara Phillipsová s ragbistom Michaelom Tindallom vychádzajú 30. júla 2011 z kostola Canongate Kirk krátko po obrade. Zdroj: Owen Humphreys

Zara Tindall je pritom dcérou princeznej Anny, ktorá sa po smrti matky dostala do úzkeho kruhu pracujúcich členov kráľovskej rodiny a poradcov kráľa Charlesa. Mike sa do rodiny priženil v roku 2011 a so Zarou majú tri krásne deti Miu, Lucasa a Lenu. A hoci Mike na spoločenských udalostiach vždy pôsobí uhladeným dojmom, v minulosti sa živil ako profesionálny hráč rugby. Na drsné podmienky, ktoré ho čakajú v džungli, by mal byť teda aspoň z kondičnej stránky slušne pripravený.

Podrobnosti o dohode otca troch detí zostávajú prísne stráženým tajomstvom, zdroj však pre britský The Sun uviedol: „Je to masívny prevrat. Mike mal miesto v boxe pre niektoré z najdôležitejších momentov v kráľovskej histórii po celé generácie. Určite bude diskrétny, ale jeho prítomnosť znamená, že túto sériu si absolútne musíte pozrieť."

Anketa Myslíte si, že by s účasťou v reality šou kráľovná súhlasila? Nie 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Informácie o účasti Mika v reality šou prišli len krátko potom, ako sa kráľovská rodina po smrti Alžbety musela vyrovnať s kontroverzným obsahom novej série Koruny či pripravovaných memoároch princa Harryho, ktoré majú odhaliť detaily zo života za múrmi paláca. O koľko si zať princeznej Anny po účinkovaní v šou prilepší, nie je známe. Britské médiá však odhadujú, že jeho honorár sa môže pohybovať medzi 50- až 500-tisíc libier. Ktovie, čo by na to povedala zosnulá kráľovná.

