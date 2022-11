FOTO Kedysi filmová sexica bola snom každého muža:Znetvorila si tvár plastikami a trpí autizmom ×

Čo to so sebou porobila? Daryl Hannah (61) bola jednou z najznámejších a najkrajších blondínok Hollywoodu. To však už dávno neplatí. S pribúdajúcim vekom začala skúšať skrášľujúce zákroky a nie vždy dopadli tak, ako mali.