Svadba je všeobecne považovaná za radostnú udalosť sprevádzanú veselými farbami, kvetinami a bielou výzdobou. V prípade Kourtney Kardashian to však neplatí. Na predsvadobnú hostinu sa tak zišiel celý klan Kardashianovcov v ponurých farbách na čele s temnou nevestou.

Klan Kardashianovcov na seba púta pozornosť už dlhé roky a inak to nie je ani teraz. Veľkolepé prípravy na svadobnú veselicu Kourtney v Taliansku sa nezaobišli bez kontroverzie a škandálov. Okrem toho, že rodina sa ubytovala na luxusnej jachte za vyše 14 miliónov, v uliciach talianskej rybárskej dediny San Fruttuoso v sobotu pútali pozornosť ich ponuré outfity ako vystrihnuté z Adamsovcov.

Na predsvadobnú hostinu sa nevesta vystrojila do čiernych krátkych šiat s Pannou Máriou pod prsami, pričom jej tvár zakrýval čierny závoj. Ženích Travis Barker zvolil dlhú čiernu košeľu, pripomínajúcu kňazské rúcho. Ponurými outfitmi nezaostávali ani ďalší členovia. Kim Kardashian (41) aj mama Kris Jenner (66) dorazili na hostinu rovnako v čiernych outfitoch. Kim si dokonca po ceste na hostinu vyzula topánky a kráčala bosá. Málokto by uveril, že klan oslavoval svadbu. Ich outfity by sa totiž viac hodili na kar.

