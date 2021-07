Speváčka Jennifer Lopez (51) po rozchode so snúbencom Alexom Rodriguezom skočila okamžite do náručia svojho expartnera Bena Afflecka (48). Napriek tomu, že tvoria pár len tri mesiace, už sa odhodlali k obrovskému kroku, ktorým posunú svoj vzťah o level vyššie. Spoločne si totiž vyhliadli nové hniezdočko lásky za neuveriteľných 65 miliónov dolárov.

Románik speváčky Jennifer Lopez (51) a herca Bena Afflecka (48), zdá sa, prerástol do veľkej lásky. Dvojica sa totiž po týždňoch randenia odhodlala k ďalšiemu veľkému kroku v podobe kúpy spoločného domu. Nebolo by na tom nič zvláštne, ak by si pár, samozrejme, nevyhliadol jednu z najluxusnejších nehnuteľností v Los Angeles v štvrti Holmby Hills za 65 miliónov dolárov.

Jennifer Lopez a Ben Affleck (2002 - 2004) Zdroj: archív.

Luxusnú vilu si mala dvojica podľa informácií denníka Nypost pozrieť vo štvrtok popoludní. Denník tiež spochybnil, že by zaľúbený pár plánoval vilu kúpiť za účelom spoločného spolužitia. Podľa oficiálnych informácií by sa rozsiahla vila s 8 spálňami, 12 kúpeľňami, dvoma bazénmi, kinom, bowlingom, posilňovňou, golfovým simulátorom, barom, vínnou pivniciou a so súkromným kaderníctvom mala stať predovšetkým novým domovom Jennifer Lopez. V pozadí sa však šušká o tom, že luxusný domček bude predsa len ich spoločným hniezdočkom lásky.

Dom, ktorý postavili v roku 2013, vlastní jordánsky miliardár Hasan Ismaik, ktorý sa nehnuteľnosť pokúša predať už od mája 2018. Napriek vysokej cene je však dom ideálnym miestom pre Jennifer a Bena, ktorí majú zo svojich predchádzajúcich vzťahov aj ratolesti. Ben má celkom tri deti: 15-ročnú Violet , 12-ročnú Seraphinu a 9-ročného Samuela, ktoré ma s expartnerkou herečkou Jennifer Garner. Jennifer má zas zo svojho manželstva so spevákom Marcom Anthonym 13-ročné dvojčatá Emme a Maximiliána. Rozľahlá vila s nekonečnými možnosťami na zábavu a relax je tak ideálnym miestom pre veľkú sedemčlennú rodinu, akou budú Ben s Jennifer a ich ratolesťami.