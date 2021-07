Temné obdobie, už zdá sa, má herečka dávno za sebou! Angelina sa začiatkom tohto mesiaca stretla viackrát so svojim bývalým manželom, britským hercom Jonnym Lee Millerom. O niekoľko dní neskôr si zas odskočila na romantickú večeru s 31-ročným spevákom The Weeknd. Žeby jej noví muži v živote dodali štipku zdravého sebavedomia, ktoré jej po rozchode s Bradom Pittom chýbalo?

Angelina Jolie síce prehrala súd s exmanželom Bradom Pittom a o spoločné aj adoptované deti sa budú odteraz starať na striedačku, no ako sa zdá, aj napriek tomu je hollywoodska herečka v tej najlepšej forme. Časy, kedy si objavovala na ulici zahalená od hlavy po päty a oblečené mala buď dlhé čierne šaty alebo jej obľúbený hnedý kabát, sú minulosťou.

Angelina si najnovšie odskočila na nákupy v poriadne sexi outfite. Teda, nieže by na obyčajných čiernych nohaviciach a čiernom tričku bolo niečo zaujímavé, no Angelina, ako je vidieť na fotografiách, si pod obtiahnuté tričko akosi zabudla dať podprsenku. A výsledok? Všetci okoloidúci z nej nemohli spustiť zrak ani na sekundu. Jej presvitajúce prsia by si totiž všimol aj slepec!

Súd rozhodol o striedavej starostlivosti. Brad Pitt je šťastný, Angelina Jolie trpko sklamaná. Zdroj: Profimedia

Črtá sa nový prominentný pár?

Aj keď o Angeline a 31-ročnémom spevákovi The Weeknd nie je známe, že by udržiavali kamarátsky vzťah, existuje medzi nimi niekoľko zaujímavých väzieb. Spevák v jednej zo svojich úspešných piesní napríklad odkazoval na Angelininu, slávnu pútničku. Zaujímavosťou je aj to, že The Weekndova bývalá priateľka Selena Gomez si skrížila cestu s Angelininým exmanželom Bradom (57) ešte v roku 2016, keď boli ešte manželmi.

