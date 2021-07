Posledný deň filmového festivalu bol poriadne pestrý! Samozrejme, ak neberieme do úvahy premiéru dramatického trileru Titane, z ktorého divákom prišlo zle a niektorí v kinosále omdleli. Pohľad na celebrity na červenom koberci bol o niečo príjemnejší, minimálne čo sa týka pohľadu na ich hlboké výstrihy či dokonca odhalené prsia!

Filmový festival vo francúzskom meste Cannes otvoril svoje brány 6. júla. Za 12 dní sa na červenom koberci predviedli hollywoodske herečky, modelky, ale aj influencerky. Posledný deň, 17. júla (sobota), vyhlásili počas záverečného ceremoniálu hlavnú cenu Cannes, ktorú si prekvapivo odniesol dramatický triler s názvom Titane. Veľké premiéry však mali aj filmy From Africa with Love a The Restless. Červený koberec sa tak stal opäť centrom herečiek, ktoré sa na záverečný deň poriadne vymódili.

Za najväčšiu hviezdu bola opäť nádherná Sharon Stone (63) v bielych decentných šatách. Po jej boku pózovala jej herecká kolegyňa Rosamund Pike (42), ktorá siahla po odvážnejšom outfite. Hoci mala dlhú róbu až po zem, stačil zlý pohyb a z odhaleného dekoltu by ukázala viac, ako by chcela. Rosamund si svoje prsia našťastie ustrážila, no menej šťastia mala rusko-francúzska modelka Agatha Maksimova (28).

Na premiéru filmu The Restless prišla v šatách na ramienka s hlbokým výstrihom. Len čo začala pózovať pred paparacmi a striedala jednu pózu za druhou, z odvážneho výstrihu nechtiac ukázala jeden prsník v celej kráse. Nuž, pri takej odvážnej róbe zostávalo len otázkou času, kedy sa prihodí nejaký trapas.

