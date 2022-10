Sestra zosnulého kráľa popu Michaela Jacksona († 50) Janet bola v začiatkoch svojej kariéry krásnou ženou. Postupom času však podobne, ako jej brat, podľahla čaru plastických operácií. Tie síce roky popierala, no pri pohľade na jej dnešnú podobu je len veľmi ťažko uveriť, že by za jej premenou stála príroda.

Speváčka Janet Jackson oslávila v máji tohto roka svoje už 56. narodeniny. Napriek tomu, že sa snaží starnúť s gráciou, predsa len podľa všetkého podľahla čaru plastických operácií. Tie síce dlhé roky popierala, no najnovšie fotografie dokazujú presný opak. Čoraz viac sa totiž speváčka začína podobať na svojho zosnulého brata Michaela.

Americkú speváčku nasnímali po prílete do Londýna na módnu prehliadku luxusnej značky Alexander McQueen. Obliekla si čierny kostým s bielou košeľou, ktorý doplnila striebornými šperkami, pričom na každom prste mala jeden prsteň. Pozornosť však viac, ako jej outfit, pútal jej nos a výrazné lícne kosti.

Detaily jej tváre zvýraznili vlasy stiahnuté do vrkoča, ktoré upriamili pozornosť predovšetkým na jej prerobený nos. Práve ten sa čoraz viac podobá na plastikami spackaný nos jej zosnulého brata Michaela, ktorému sa po čase dokonca začínal rozpadať. Janet by si však mala dať na prehnané zmenšovanie a "vylepšovanie" svojho nosa pozor. Ľahko by sa totiž mohlo stať, že sa jej časom začne "rozpadať", ako to bolo v prípade jej brata Michaela.

