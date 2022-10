V popredí tiež zostáva ich vekový rozdiel, ktorý je na prvý pohľad značný. Krásna herečka však svoje nedokonalosti neskrýva a pokojne sa pretŕča bez mejkapu.

Hviezdny pár sa prvý raz stretol pri nakrúcaní filmu Neboj sa, miláčik, ktorý je aktuálne aj v slovenských kinách. Ich priateľstvo sa vyvinulo do romániku, ktorý prepieral celý svet. Vysoký vekový rozdiel nie je vo svete šoubiznisu žiadnou novinkou, a, bohužiaľ, aj tentoraz sa nezaobišiel bez verejných komentároch.

“Si trápna a mala by si sa hanbiť. Si stará! “ odkaz fanúšika Harryho Stylesa na herečkinom instagrame

Chorobná žiarlivosť

Herečka si musela dokonca zablokovať komentovanie k fotkám na Instagrame. Vlna negatívnych správ jej totiž totálne zahltila sociálne siete. Fanúšičky jej priateľa jej nechávali drsné komentáre.

Krásna žena si z vrások hlavu nerobí!

V dnešnom svete plnom plastických operácií a skrášľovacích procesov je priam povinnosťou nezaostávať a pomôcť si rôznymi procedúrami, ktoré vedia ubrať aj pár rokov. V podaní známej herečky je priam sympatické, ako sa k celej veci stavia. Na jednej strane dokáže byť Olivia dokonalou kráskou, na druhej strane úplne kašle na svoj výzor.

Olivia Wilde je známa jednoduchým štýlom. Zdroj: gettyimages

Klub obdivovateliek populárneho speváka rastie každým dňom a nie všetky jeho milovníčky súhlasia so vzťahom mladého speváka a staršej herečky. Mnohí by si po jeho boku predstavovali oveľa mladšie ženy, no sympatický pár príkladne odoláva rôznym neprajníkom.

Krach vzťahu so Sudeikisom

Herečka je napriek pokročilejšiemu veku naproti svojej láske totálne uvoľnená a nemá problém vyjsť na ulicu bez úprav a nenamaľovaná. Minulý rok Olivii krachol 8-ročný vzťah s americkým hercom a komikom Jasonom Sudeikisom (45), s ktorým majú dve deti - Otisa (6) a Daisy (4).

Podľa blízkych priateľov si Harry Styles a Olivia Wilde užívajú svoju lásku a najnovšie sa spolu presťahovali do Londýna, kde si zariaďujú svoje hniezdočko. Deti však zostávajú v Los Angeles s biologickým otcom.

Harry Styles a Olivia Wilde na dovolenke v Taliansku. Zdroj: instagram

Krásna herečka sa vo voľnom čase venuje milovanému športu a joge, ktorá, ako priznala, je pre ňu veľmi dôležitá.