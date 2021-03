Korona, nekorona cestovať sa bude! Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje slovenských občanov, že tanzánijské orgány v súvislosti s pandémiou pri vstupe do krajiny, vrátane Zanzibaru, nevyžadujú preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 a neuplatňujú sa ani iné obmedzenia po prílete do krajiny ako karanténa a pod., píše sa na webovej stránke ministerstva zahraničia. Toto vyhlásenie sa stalo jasnou priepustkou pre slovenské ale aj české celebrity, ktoré pred vycestovaním neodradil ani juhoafrický variant koronavírusu, ktorý spôsobuje viac úmrtí ako pôvodný koronavírus či jeho britská mutácia.

Na fotografiách a videách, ktoré zdieľali na sociálnych sieťach, nemali na tvári nasadené ani ochranné rúška. Obrovská nezodpovednosť, predovšetkým Čechov, sa však nevyplatila. Prvé prípady juhoafrického variantu už zaznamenali aj v Česku. Do krajiny ho priniesla trojica ľudí, ktorá sa vrátila zo Zanzibaru.

Prvé prípady už aj v Česku

Zatĺkanie koronavírusu v obľúbenej destinácii sa však krajine kruto vypomstilo. Pred týždňom podľahol nákaze jeden z najvýznamnejších politikov v krajine. Tanzánijský prezident tak pred týždňom konečne priznal, že jeho krajina má problém so šírením koronavírusu. V reakcii na toto vyhlásenie české ministerstvo zakázalo vycestovať do Zanzibaru, no zároveň priznalo, že českí turisti majú napriek tomu možnosť vycestovať do „zakázaných” krajín, po návrate do Česka im však hrozí pokuta. Turistov, ktorí majú dovolenku v Zanzibare zaplatenú, to však neodradilo. Na webovej stránke zaleťsi.cz sa v diskusii objavili komentáre Čechov, ktorých pred odletom na dovolenku do Zanzibaru nezastaví nič – ani pokuta.

Dovolenku v exotickom raji stihli počas pandémie celebrity ako Dara Rolins, Zuzana Plačková, Dagmar Havlová, Michaela Nosková, Nela Boudová a mnoho iných. Niet divu, že ľuďom, ktorí šetrili na dovolenku celý rok, je pri týchto fotografiách a videách, ktoré zdieľajú na sociálnych sieťach zaťažko obsedieť.