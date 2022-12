Už niekoľko rokov chodí Vlastimil Černý oblečení vo výhradne ženských šatách. Na svoje začiatky síce nespomína veľmi pozitívne, no časom sa mu to stalo prirodzeným a okrem sukien, šiat a podpätkov nosí aj nalakované nechty či rôzne doplnky.

So svojou, už terajšou manželkou Michaelou sa spoznal pomocou sociálnych sietí. Ako neskôr Michaela priznala, najviac jej na ňom imponovalo to, že bol nesmierne galantný a zábavný. Na otázky, či jej neprekáža manželova vášeň pre ženské oblečenie, si už časom zvykla a vraj je s tým úplne stotožnená. Pár sa dokonca na veľa príležitostí zladí, aby pôsobili čo najlepšie. Na svadobných fotografiách majú dokonca oblečené rovnaké šaty.

Ako sa extravagantná dvojica priznala, najviac im na oboch lahodí fakt, že majú veľa spoločného. Radi chodia do divadla, na pivo či splavujú Vltavu. Okrem iného sa vždy snažia, aby im to obom pristalo, aj čo sa oblečenia týka.

Vlastimil dokonca chodí aj do práce oblečený v ženských šatách. Pracuje v oblasti informačných technológií a manažmentu. Podľa jeho názoru je veľmi dôležité, že spoločnosť v ktorej pracuje nenúti ľudí skrývať svoju identitu. Ako priznáva, lepšie sa mu pracuje v prostredí, v ktorom môže byť sám sebou a tým podáva omnoho lepší výkon.

Počas svojho vystupovania ako muž v ženských šatách sa stretol aj s negatívnymi narážkami. Nie každému totiž ulahodil fakt vidieť muža dokonale oblečeného v ženských šatách. Komentáre pod článkami či na sociálnych sieťach preto veľmi nečíta. Zbytočne by ho to rozhodilo a pre neho je dôležité to, že sa chápe on sám.

