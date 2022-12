Sarah Jessica Parker zobrala svojho manžela, herca Matthewa Brodericka (60) na rande v podobe svetovej premiéry úspešnej hry na Broadwayi. Spoločnosť im robili aj ich deti Matthew (20) a dvojičky Tabitha a Marion (13).

Nestáva sa veľmi často, že herečka verejne ukazuje svoju rodinu. Súkromie si totiž náramne stráži a vidieť ju spolu v doprovode detí je pre média viac ako sviatkom. Slávna predstaviteľka ikonickej Carrie Brashaw prišla na premiéru oblečená v trblietavých šatách s množstvom perál ako doplnok.

Herečka je okrem svojho talentu a veľkej popularity známa aj tým, že roky vyzerá veľmi dobre. Svoju postavu a zdravý životný štýl doplňa pravidelným cvičením jej milovaného pilates. Ako povedala, vďaka tomu je jej telo v dokonalej kondícií.

Carrie Bradshaw je najznámejším alteregom známej herečky. Sarah Jessica Parker má momentálne plné ruky práce s natáčaním voľného pokračovania And just like that... Zdroj: profimedia

V poslednom čase je Sarrah preberaná najmä pre jej vzhľad, čo sa týka tváre. Menším úpravám určite nepovie nie a jej vrásky vyzerajú akosi inak. Najnovšie fotografie sú dôkazom toho, že i keď sa všemožne snaží, jej tvár už ani zďaleka nepripomína krásku z mladých čias. Vďaka úpravám by sa dalo povedať, že sa mení k horšiemu.

Nech už je to tak či onak, herečka patrí stále k ikonickým a najštýlovejším celebritám vôbec. Momentálne má plné ruky práce s natáčaním pokračovania seriálu And just like that, čo je voľné pokračovanie Sexu v meste.

