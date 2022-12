Katie Holmes má najnovšie čo vysvetľovať. Taká kritika outfitu tu totiž dlho nebola. Na nedávnej gala udalosti sa totiž objavila v džínsoch, starých teniskách a divnej tunike, ktorá vôbec nelichotila jej postave. Hoci sa jej osobná stylistka Brie Welch snažila všemožne pomôcť a celú situáciu objasniť, zjavne to nepomohlo. V rozhovore pre The New York Times Welch vysvetlila, že išlo o spoluprácu jej štýlu a vlastného vkusu herečky.

Obhajoba herečkinej stylistky pokračovala aj na sociálnych sieťach, kde sa všemožne snažila vysvetliť zámer daného outfitu. Podľa jej slov malo ísť o pohodlie a pocit, ktorý Katie mala. Tuniku alebo top, ktorý zvolila, prirovnala k retro štýlu, ktorý herečka osobne miluje. Jej slová a fotografie neskôr zdieľala aj samotná herečka.

Stylistka Brie Welch, ktorá patrí už roky k dvorným pomocníkom herečky Katie Holmes zjavne zlyhala. Hoci sa všemožne snažila situáciu vysvetliť, outfit jej klientky bol poriadne na smiech. Zdroj: instagram briewelch

Podľa komentárov však obhajoba nezabrala a jeden používateľ dokonca napísal pod jej príspevok, že „škaredý“ trend už pominul a prosil Katie, aby ho nechala v minulosti – tam, kde podľa neho patrí. Ďalšia kritika sa spustila v komentároch ohľadom jej peňazí. Vraj aj keď ich má kopu, vyzerá ako stará žena.

„Katie Holmes sa zobudila a rozhodla sa, že je rok 2002.“ Herečkin fanúšik na Instagrame

Okrem nepriateľských a zosmiešňujúcich poznámok a komentárov však Katie svojím štýlom aj ulahodila. Hoci pozitívnych ohlasov bolo oveľa menej, našli sa aj ľudia, ktorí retroštýl milujú a pochválili ju za odvahu a obyčajnosť. Z najnovších fotografií teda vieme, že herečka zjavne nemá problém prísť oblečená tak, ako chce ona.