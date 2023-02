Róbert Geiss sa počas návštevy Slovenska vyjadril na margo svojich dcér, že jeho život sa momentálne točí len okolo dámskych hygienických potrieb a "klobás", čím narážal na ich dospievanie v ženy a ich mužských nápadníkov. Netrvalo dlho a Róbert už voči jednému z nich tasí mocné zbrane v podobe právnikov.

Dcéra milionárov Geissovcov čelí škandálu pre flirt s mladým miliardárom. Hviezda reality šou Geissovci obvinila mladého muža zo zverejnenia ich komunikácie. Zdroj: instagram @shania__geiss / the_real_davina_geiss

Krátky flirt jeho mladšej dcéry Shanie Geissovej s miliardárskym dedičom Saschom Stemmerom (23) má totiž následky. Dedič slávnej dynastie Rothschildovcov spoznal mladú hviezdu televíznych reality šou Shaniu v novembri 2022 v Kitzbüheli - obľúbenom lyžiarskom stredisku bohatých a slávnych. Shania si mala podľa informácií nemeckých médií so Saschom niekoľkokrát vyraziť a po jej odchode pokračovala dvojica v komunikácii a flirtoch cez sociálne siete.

Krátky románik skončil žalobou

Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by ich súkromné správy neunikli na verejnosť a nevyvolali škandál a vlnu hnevu Shaniiných rodičov. „So Shaniou sme sa trochu podpichovali, tak som jej znova poslal našu konverzáciu. Krátko nato sa to zrazu dostalo na verejnosť,“ prezradil Sascha pre nemecký Bild. Shania ho z úniku ich komunikácie následne obvinila. Jej rodičia Róbert (59) a Carmen Geiss (57) sa teda pustili do boja a zalarmovali svoj právnický tím. „Teraz ma žalujú Geissovci. Prípad majú v rukách naši právnici a mám zaplatiť veľkú šesťcifernú sumu ako pokutu. Teraz konám,“ vysvetlil situáciu, v ktorej sa ocitol. Podľa jeho slov teda Geissovci za uniknutú komunikáciu ich flirtu žiadajú poriadne mastné odškodné.

Geissovci podali na mladého miliardára žalobu a za uniknuté informácie žiadajú mastné odškodné. Zdroj: instagram @carmengeiss_1965

Sascha však poprel akúkoľvek vinu s tým, že tuší sprisahanie. „Neviem si to vysvetliť. Medzitým už nie som v žiadnom kontakte so Shaniou. Mám pocit, že dievčatá sa ma snažia obviňovať z drámy,“ smútil. Sú teda za prípadom intrigy Shanie (18) a jej sestry Daviny Geiss (19)? Alebo je to nakoniec len nešťastné nedorozumenie? Samotní Geissovci sa k súdnemu sporu zatiaľ nevyjadrili. Známy nateraz nie je ani obsah uniknutých súkromných správ, ktoré mali vyústiť do súdneho sporu.

Ak však budú aj ďalšie flirty a vzťahy Shanie a Daviny končiť podobným scenárom, má sa otec Róbert na čo tešiť.

